Gigi Becali, reacție dură după ce i s-a luat carnetul lui Belodedici. „Cinci ani! De ce te urci la volan, să omori oameni?”

Miodrag Belodedici a rămas fără permis pentru următoarele 90 de zile după ce a fost prins băut la volan după meciul Generaţiei de Aur. Fostul fotbalist a avut o alcoolemie de 0,08, fiindu-i, ulterior, prelevate şi probe de sânge.

Gigi Becali, reacție dură după ce i s-a luat carnetul lui Belodedici: “De ce bei la volan? Ca să omori om?”

la FANATIK SUPERLIGA, spunând că astfel de cazuri trebuie tratate cu toleranţă zero, iar dacă Belodedici a băut un spriţ, trebuia să ia taxiul:

“Foarte bine că i-a luat carnetul. Aici e toleranţă zero. Când e vorba de băutură şi de droguri, nu mai discutăm. Poate fi oricine: Becali, premierul, preşedintele. Ai băut la volan, te-ai drogat la volan?

Cinci ani carnetul suspendat. De ce bei la volan? Ca să omori om? Cinci ani carnetul suspendat. Dacă vrei să bei un pahar cu Mourinho, stai la Mourinho, nu te mai urca la volan.



“Pe Belodedici îl iubesc, dar n-ai voie să faci aşa ceva”

Ai băut, lasă maşina acolo, ia taxi-ul. Eu aşa zic. Pe Belodedici îl iubesc, dar n-ai voie să faci aşa ceva. Nici nu avea ce să facă miliţianul. Nu mai poate să facă de capul lui, că te înregistrează într-un calculator.

Nu ai ce să faci. Mi-a spus mie unul că trebuie să îmi dea amendă: «Cum să îţi dau ţie amendă, eu te iubesc. Cum să îi spun lui tata că i-am dat amendă lui Gigi Becali». Aveam viteză mai mare şi i-am zis:

«Dă-mi, bă, amendă că nu mă supăr! Respectă legea, eu vreau să plătesc amenda». Eu ce exemplu dau dacă nu plăteasc amenda?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a declarat Belodedici: “Le-am spus că nu sunt beat, că pot sta și într-un picior. Și mi-au luat carnetul pentru 90 de zile”

Miodrag Belodedici a declarat că a fost oprit de un echipaj de poliţie după ce a plecat de la , iar după ce a ieşit o alcoolemie de 0,08, i-au suspendat permisul timp de trei luni:

”M-au oprit când am ieșit de la restaurant, de la petrecere. Am plecat pe la 3 și ceva. Au venit după mine și m-au oprit. Au stat acolo și au așteptat la pândă. M-au urmărit cu mașina Poliției, cu girofar, cam 100 de metri din spate.

Am băut două șprițuri cu băieții. După ce am fost oprit de Poliție, m-au pus să suflu și am ieșit cu alcoolemie 0,08. Îți dai seama ce beat eram eu? Sigur, e contravenție… Am fost dus la Poliție, m-au ținut două ore acolo, mi-au scos sânge… Le-am spus că nu sunt beat, că pot sta și într-un picior. Și mi-au luat carnetul pentru 90 de zile”, a declarat Miodrag Belodedici potrivit Libertatea.

