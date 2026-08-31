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Gigi Becali (68 ani) l-a taxat pe Florin Tănase (31 ani). În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul de la FCSB a avut un răspuns dur pentru fostul său căpitan după declarațiile făcute la adresa lui Mihai Stoica (61 ani).

Gigi Becali a reacționat după ce Florin Tănase l-a făcut „smardoi” pe Mihai Stoica

, nu au rămas netaxate de Gigi Becali. Patronul lui FCSB i-a reamintit fostului său jucător că MM are o funcție importantă în club și că fiecare cuvânt al său trebuie respectat. Mai mult, omul de afaceri a dezvăluit că Tănase a încercat să-l caute la Techirghiol, prin Ionuț Luțu, doar că nu a dorit să-i răspundă.

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„Cum adică un fotbalist să-l înghită pe un conducător? Cum adică? Nu există așa ceva! MM e șeful! Punct. L-a sunat el pe Luțu, Luțu e cu mine la Techirghiol, să vorbească cu mine. Și am zis că nu vorbesc cu el. Nu am ce să vorbesc cu el. Din moment ce prima dată ai făcut o declarație batjocoritoare, că tu ai nevastă, pe urmă pleci din antrenament… Tu vrei să-mi distrugi clubul? La revedere! Vorbesc cu oamenii care au respect! Adio! Tu respecți ce zice MM, mă.

MM e smardoi? Crețu a sărit la bătaie la Garita! Îl bătea Crețu pe Garita!? Astea sunt vorbe. Nu mai contează astea. Nu mă mai afectează dacă a plecat. A demonstrat încă o dată obrăznicia lui”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Florin Tănase, atac dur la Mihai Stoica

Cu toate că în vară a semnat prelungirea contractului până în iunie 2028, Florin Tănase a plecat de la FCSB după doar 7 etape din SuperLiga. FANATIK.

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Însă, la plecarea din România, Florin Tănase a ținut să-i transmită un mesaj dur lui Mihai Stoica. Fostul căpitan al clubului roș-albastru i-a reproșat lui MM , unul dintre jucătorii de bază din vestiarul de la FCSB.

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„Vali e un exemplu pentru absolut toată lumea din clubul ăla. Ar trebui să învețe de la el cât e de muncitor, cum își dă viața pentru această echipă. Eu cred că echipa are mare nevoie de el! Nu poți să te comporți așa cu jucători care au făcut ceva pentru club! Cum e și Vali Crețu. Ar trebui să îl iei și să-l dai ca exemplu, nu să fii smardoi! Asta este.

Liniște… Liniște eu știu că trebuie să faci la tenis de câmp. Nu la fotbal sau la tenis de picior, cum le place unora (n.r. ironie la tenisul de câmp, unul dintre sporturile preferate ale lui Mihai Stoica)”, a declarat Florin Tănase, în aeroport, la plecarea în Cipru.

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