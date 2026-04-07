Sport

Gigi Becali, reacție emoționantă după dispariția lui Mircea Lucescu: „Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat azi”. Exclusiv

Gigi Becali a reacţionat pentru FANATIK după moartea lui Mircea Lucescu. Patronul FCSB a declarat că ceea ce s-a întâmplat astăzi este o lecţie pentru toată lumea, considerându-l pe "Il Luce" unul dintre cei mai mari.
Marian Popovici
07.04.2026 | 21:34
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a stins din viaţă marţi seara, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner al României a fost internat la Spitalul Universitar. El a făcut un infarct pe data de 3 aprilie, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică starea i s-a înrăutăţit, fiind transferat la secţia de terapie intensivă, acolo unde s-a stins două zile mai târziu.

Gigi Becali, reacţie după dispariţia lui Mircea Lucescu: „Nu se mai naşte nimeni ca el”

Gigi Becali a avut o reacţie de prietenie cu Mircea Lucescu. Patronul FCSB a reacţionat pentru FANATIK după dispariţia marelui antrenor, spunând că e o lecţie pentru toată lumea ceea ce s-a întâmplat şi indiferent cât succes ai avea pe Pământ, nu iei nimic pe lumea cealaltă:

ADVERTISEMENT

El acum, la ce daruri a avut şi la ce avere a avut, el trebuia să învie azi. Asta trebuia să facă. Familia lui are posibilitatea… Ceea ce s-a întâmplat acum cu Mircea Lucescu trebuie să înţeleagă toată lumea. Nu se mai naşte nimeni ca el. Valoarea lui fotbalistică, ca antrenor… la fotbal e numărul 1.

El trebuie să fie ca exemplu şi oamenii să înţeleagă un lucru. Nu ia niciun trofeu, nicio cupă, niciun ban, niciun campionat, nimic, nimic, nimic nu ia cu el. O să zici că rămân pe pământ… şi ce folos? Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Să o înveţe toţi. De ce e o lecţie? Gloria pe care a avut-o Lucescu e greu să o aibă cineva”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Ce i-a transmis patronul FCSB lui „Il Luce” în ultima discuţie avută: „Îţi spun ca un frate!”

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali a dezvăluit că i-a transmis anul trecut lui Mircea Lucescu să renunţe la fotbal, spunând că selecţionerul nu voia să plece pentru că nu avea cine să vină în locul lui la acel moment. Patronul FCSB a dezvăluit că pasiunea l-a făcut să antreneze până în ultimele momente ale vieţii:

ADVERTISEMENT
„I-am zis ‘Băi, Mircea, ai o vârstă. Gata! Băi, Mircea! Îți spun ca unui frate’. Să nu se supere. ‘Retrage-te!’ El a zis ‘Băi, Gigi, o las, dar nu vrea nimeni să o ia’. ‘Păi Hagi?’ ‘Nu vrea’. ‘Vorbesc eu cu el!’ Nu am vorbit cu Gică, dar i-am zis lui Gică Popescu. A venit cu Zoli să negociem niște procente și i-am transmis lui Gică treaba asta. Dar cred că i-am spus și lui Gică treaba asta, nu mai țin minte.

ADVERTISEMENT

Nu am rămas șocat, știam că e bolnav. Voi nu știați că e bolnav? Toată lumea știa că e bolnav. Când am auzit am zis ‘Uite, bă, săracul… Nu își vedea de treaba lui?’ Băi, Mircea, ai 80 de ani. Stai liniștit! Te-a ajutat Dumnezeu. La el nu era de bani, că are bani mulți. Pasiunea, dar pasiunea asta o poți pasiona până la o vârstă. Dup-aia nu mai poți. Mai ales că el are cu inima, el a făcut operație pe cord. Când faci operație pe cord… Inima ta deja e afectată, săraca”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

  • 80 de ani a trăit Mircea Lucescu
  • 35 de trofee a câştigat „Il Luce” ca antrenor: doar Sir Alex Ferguson şi Pep Guardiola a avut mai multe

POVESTEA NESPUSA a lui Mircea Lucescu - CULISE, DEZVALUIRI, SECRETE

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Florin Prunea declanșează furtuna dacă Mircea Lucescu nu-și revine: 'Nu mă mai oprește...
iamsport.ro
Florin Prunea declanșează furtuna dacă Mircea Lucescu nu-și revine: 'Nu mă mai oprește nimeni! Dacă se întâmplă ceva, trebuie să spunem adevărul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!