Gigi Becali, reacție emoționantă după dispariția lui Mircea Lucescu: „Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat azi”. Exclusiv

. Fostul selecţioner al României a fost internat la Spitalul Universitar. El a făcut un infarct pe data de 3 aprilie, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică starea i s-a înrăutăţit, fiind transferat la secţia de terapie intensivă, acolo unde s-a stins două zile mai târziu.

Gigi Becali, reacţie după dispariţia lui Mircea Lucescu: „Nu se mai naşte nimeni ca el”

. Patronul FCSB a reacţionat pentru FANATIK după dispariţia marelui antrenor, spunând că e o lecţie pentru toată lumea ceea ce s-a întâmplat şi indiferent cât succes ai avea pe Pământ, nu iei nimic pe lumea cealaltă:

„El acum, la ce daruri a avut şi la ce avere a avut, el trebuia să învie azi. Asta trebuia să facă. Familia lui are posibilitatea… Ceea ce s-a întâmplat acum cu Mircea Lucescu trebuie să înţeleagă toată lumea. Nu se mai naşte nimeni ca el. Valoarea lui fotbalistică, ca antrenor… la fotbal e numărul 1.

El trebuie să fie ca exemplu şi oamenii să înţeleagă un lucru. Nu ia niciun trofeu, nicio cupă, niciun ban, niciun campionat, nimic, nimic, nimic nu ia cu el. O să zici că rămân pe pământ… şi ce folos? Este o lecţie pentru toată lumea ce s-a întâmplat astăzi. Să o înveţe toţi. De ce e o lecţie? Gloria pe care a avut-o Lucescu e greu să o aibă cineva”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

Ce i-a transmis patronul FCSB lui „Il Luce” în ultima discuţie avută: „Îţi spun ca un frate!”

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali a dezvăluit că i-a transmis anul trecut lui Mircea Lucescu să renunţe la fotbal, spunând că selecţionerul nu voia să plece pentru că nu avea cine să vină în locul lui la acel moment. Patronul FCSB a dezvăluit că pasiunea l-a făcut să antreneze până în ultimele momente ale vieţii:

„I-am zis ‘Băi, Mircea, ai o vârstă. Gata! Băi, Mircea! Îți spun ca unui frate’. Să nu se supere. ‘Retrage-te!’ El a zis ‘Băi, Gigi, o las, dar nu vrea nimeni să o ia’. ‘Păi Hagi?’ ‘Nu vrea’. ‘Vorbesc eu cu el!’ Nu am vorbit cu Gică, dar i-am zis lui Gică Popescu. A venit cu Zoli să negociem niște procente și i-am transmis lui Gică treaba asta. Dar cred că i-am spus și lui Gică treaba asta, nu mai țin minte.

Nu am rămas șocat, știam că e bolnav. Voi nu știați că e bolnav? Toată lumea știa că e bolnav. Când am auzit am zis ‘Uite, bă, săracul… Nu își vedea de treaba lui?’ Băi, Mircea, ai 80 de ani. Stai liniștit! Te-a ajutat Dumnezeu. La el nu era de bani, că are bani mulți. Pasiunea, dar pasiunea asta o poți pasiona până la o vârstă. Dup-aia nu mai poți. Mai ales că el are cu inima, el a făcut operație pe cord. Când faci operație pe cord… Inima ta deja e afectată, săraca”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

80 de ani a trăit Mircea Lucescu

35 de trofee a câştigat „Il Luce” ca antrenor: doar Sir Alex Ferguson şi Pep Guardiola a avut mai multe