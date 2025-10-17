Sport

Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa Campionilor: „E o hackăreală! N-am primit nimic”. Exclusiv

Gigi Becali a oferit o primă reacţie pentru FANATIK după ce sigla şi numele FCSB au fost şterse de UEFA din dreptul câştigătoarei Cupei Campionilor din 1986.
Marian Popovici
17.10.2025 | 18:20
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştersă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa Campionilor: "E o hackăreală! N-am primit nimic". Sursa. Colaj Fanatik

UEFA a făcut o modificare importantă pe site-ul oficial şi numele şi sigla FCSB nu mai apare la numele câştigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986. Interesant este că nici sigla CSA Steaua nu apare, fiind un loc liber la siglă, cu numele Steaua Bucureşti.

FANATIK l-a contactat pe Gigi Becali pentru o primă reacţie referitor la această schimbare. Patronul FCSB s-a declarat, iniţial dezamăgit de această situaţie, spunând că nici CSA Steaua nu poate emite pretenţii pe palmares:

Habar n-am. Lor le spune că nu pot emite pretenţii pentru palmares după anul 2000. Nu mai suntem câştigătoarea Cupei Campionilor? Ce să facem? Asta este România.

Bun, au şters-o. Dar ei nici nu pot să o înscrie. Dacă nici ei nu sunt, atunci să nu aibă nimeni Cupa Campionilor. Că aşa e în România. De ce să avem asta în România? Nu e bine, nu vedeţi? Şi eu sunt supărat, dar nu am ce face”, a spus Gigi Becali în primă instanţă”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

UEFA nu a trimis nicio notificare pentru FCSB: „E o hackăreală”

După ce s-a consultat cu avocaţii, patronul FCSB a revenit cu un telefon şi a explicat pentru FANATIK că echipa nu a primit nicio notificare la UEFA şi că o astfel de schimbare nu se poate înregistra brusc, luând în calcul şi un atac al hackerilor asupra site-ului forului continental:

„Am vorbit acum cu avocaţii. Nu am primit nimic. Cred că este vorba de o hackăreală. Nu există aşa ceva. La UEFA se ia în considerare continuatorul. E adevărat că nu ne numim Steaua, dar suntem continuatorii.

Şi dacă suntem continuatorii, suntem deţinătorii. Alta e că schimbăm numele, altul e palmaresul. Palmaresul este ţinut de continuatori. Noi deţinem palmaresul din 2003 până în prezent, prin hotărâre judecătoarească.

Este o hackeăreală. Nu există aşa ceva. UEFA, ca să te şteargă, trebuie să existe o decizie. Este o aiureală”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

Ce apare pe site-ul UEFA în dreptul câştigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986

Pe site-ul UEFA apărea până acum sigla şi numele FCSB în dreptul câştigătoarei Cupei Campionilor din 1986. Însă, vineri, forul european a scos numele şi sigla FCSB de acolo, iar în dreptul câştigătoarei nu apare nicio siglă şi numele „Steaua Bucureşti”.

Site-ul UEFA în dreptul învingătoarei din 1986
Site-ul UEFA în dreptul învingătoarei din finala Cupei Campionilor 1986. Sursa foto: captură UEFA

Războiul dintre FCSB şi CSA Steaua datează din 2014, când clubului lui Gigi Becali i s-a interzis să mai folosească numele Steaua. De atunci, această dispută se duce prin instanţe şi conflictul este departe de a fi încheiat.

  • 4 lovituri de pedeapsă a apărat Helmut Duckadam în finala de la Sevilla
  • 2 finale de Cupa Campionilor Europeni a jucat Steaua (1986 şi 1989)
Marian Popovici
