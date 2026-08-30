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Gigi Becali l-a desființat pe Ștefan Târnovanu după FCSB – UTA 1-3: „Trebuia să-l schimb, e cu capul în nori!” Nici Boutoutaou nu a scăpat de furia patronului

Gigi Becali a „explodat” la adresa jucătorilor de la FCSB după eșecul suferit la Târgoviște contra UTA-ei, 1-3. Pe cine a criticat patronul „roș-albaștrilor”.
Bogdan Mariș
30.08.2026 | 23:15
Gigi Becali la desfiintat pe Stefan Tarnovanu dupa FCSB UTA 13 Trebuia sal schimb e cu capul in nori Nici Boutoutaou nu a scapat de furia patronului
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Gigi Becali (68 de ani) a reacționat la finalul partidei FCSB - UTA 1-3. FOTO: Sport Pictures
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FCSB a suferit un eșec surprinzător la Târgoviște contra UTA-ei, 1-3, la capătul unui meci în care echipa pregătită de Marius Baciu a avut o evoluție mult sub așteptări. După finalul partidei, Gigi Becali (68 de ani) a criticat mai mulți jucători, însă Ștefan Târnovanu și Aymen Boutoutaou au fost principalele „ținte”.

Gigi Becali, nemilos după FCSB – UTA 1-3

Gigi Becali i-a criticat pe jucătorii de la FCSB după eșecul suferit duminică la Târgoviște. „Înainte aveam Tănase, Bîrligea, Olaru, care făceau diferența. Acum nu mai e niciunul. Lui Joao Paulo i s-a urcat la cap, doar driblează. Nu există niciun fel de joc, ei cred că vor câștiga doar pentru că se numesc FCSB. Erau conduși și pasau acolo cu Târnovanu, nu se demarcau.

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Trebuia să-l schimb și pe Târnovanu, a făcut exact ca Joao Paulo în cupele europene, e cu capul în nori. Dawa nu a greșit acolo, el a fost schimbat pentru că a dat cu capul pe spate și i-a dat mingea adversarului, să o bage în poartă”, a afirmat patronul „roș-albaștrilor”, conform Prima Sport. Gigi Becali a vorbit la finalul meciului și despre situația antrenorului Marius Baciu.

Aymen Boutoutaou, criticat de Gigi Becali după FCSB – UTA 1-3

Titular în partida cu UTA, Aymen Boutoutaou a pierdut balonul la faza din care arădenii au reușit să deschidă scorul. Algerianul a părăsit terenul la pauză, fiind înlocuit de Eddy Gnahore. „Boutoutaou a fost schimbat pentru că a pierdut mingea și am luat gol. N-are forță de fotbalist. Fotbalistul care are forță driblează, dă o pasă de gol, dă un gol. Așa, că vă impresionează pe voi, poate sunteți voi mai deștepți, dar pe mine nu mă impresionează.

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Ce a creat? Plimbă mingea acolo și apoi o pierd repede, pasele alea care le dă aiurea… A avut situații, dar nu există realizări. Prea multe mingi fără adresă. Trebuie să faci ceva, cum a făcut Stoian. A intrat, a dat un gol. Nu mai avem valoare”, a afirmat patronul „roș-albaștrilor” după ce FCSB a cedat cu 1-3 contra UTA-ei.

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