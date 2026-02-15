Sport

Gigi Becali, reacție fair-play după U Craiova – FCSB 1-0: „Sunt mai valoroși decât noi”. Îi vede pe olteni campioni: „De departe cea mai puternică echipă”

Gigi Becali a recunoscut superioritatea oltenilor la finalul meciului Universitatea Craiova - FCSB 1-0! Ce a declarat patronul campioanei României
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.02.2026 | 22:15
Gigi Becali reactie fairplay dupa U Craiova FCSB 10 Sunt mai valorosi decat noi Ii vede pe olteni campioni De departe cea mai puternica echipa
Gigi Becali, prima reacție după Universitatea Craiova - FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
Gigi Becali a oferit prima reacție despre meciul Universitatea Craiova – FCSB 1-0 la scurt timp după încheierea partidei din Bănie. Patronul campioanei României a recunoscut că adversarii au fost mai buni și astfel au meritat pe deplin victoria.

Gigi Becali, fair-play după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

În plus, omul de afaceri a opinat că echipa antrenată de Filipe Coelho este în acest moment cea mai puternică din SuperLiga, astfel încât, în viziunea sa, ea este principala favorită la câștigarea campionatului în acest sezon.

„Sunt mai puternici, mai valoroși decât noi. Puteai să iei un punct. Dar s-a văzut de la început că sunt mai puternici și mai valoroși decât noi. Ei făceau posesie, noi jucam minge lungă. Dacă nu e Tănase, nu ai cum să câștigi meciuri. Olaru ăsta e, el aleargă. Sunt mai valoroși decât noi și cu asta basta.

(…) Campionatul nu mai poți la 7 puncte distanță. Acum ne-am resemnat, ce o fi, o fi. E greu să te bați cu Craiova, e prea puternică echipă, cea mai puternică, de departe”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport la finalul meciului din Bănie.

Universitatea Craiova a învins FCSB pe teren propriu cu scorul de 1-0 în cadrul etapei cu numărul 27 din acest sezon regulat de SuperLiga. Unicul gol al partidei de pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost marcat de Assad Al Hamlawi în minutul 23. În repriza secundă, mai exact în minutul 54, oltenii au mai avut un gol anulat pe motiv de offside la David Matei, după câteva minute bune de analiză VAR.

Cum arată clasamentul din SuperLiga după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

În urma acestei victorii, echipa antrenată de Filipe Coelho și-a mărit la patru puncte avansul din fruntea clasamentului. Pe locul 2 se află în acest moment Dinamo, la egalitate cu Rapid, dar „câinii” au și un meci mai puțin disputat față de cele două competitoare.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul 10 în SuperLiga, cu 40 de puncte, la egalitate cu Oțelul Galați și la două puncte în spatele celor de la FC Botoșani, formația de pe poziția a șasea în acest moment, ultima care asigură accederea în play-off la finalul sezonului regulat.

Clasament SuperLiga Universitatea Craiova FCSB
Clasamentul din SuperLiga după Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Foto: Flashscore
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
