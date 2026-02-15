Gigi Becali, reacție fair-play după U Craiova – FCSB 1-0: „Sunt mai valoroși decât noi”. Îi vede pe olteni campioni: „De departe cea mai puternică echipă”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a oferit prima reacție despre meciul Universitatea Craiova – FCSB 1-0 la scurt timp după încheierea partidei din Bănie. Patronul campioanei României a recunoscut că adversarii au fost mai buni și astfel au meritat pe deplin victoria.

Gigi Becali, fair-play după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

În plus, omul de afaceri a opinat că echipa antrenată de Filipe Coelho este în acest moment cea mai puternică din SuperLiga, astfel încât, în viziunea sa, ea este principala favorită la câștigarea campionatului în acest sezon.

„Sunt mai puternici, mai valoroși decât noi. Puteai să iei un punct. Dar s-a văzut de la început că sunt mai puternici și mai valoroși decât noi. Ei făceau posesie, noi jucam minge lungă. Dacă nu e Tănase, nu ai cum să câștigi meciuri. Olaru ăsta e, el aleargă. Sunt mai valoroși decât noi și cu asta basta.

(…) Campionatul nu mai poți la 7 puncte distanță. Acum ne-am resemnat, ce o fi, o fi. E greu să te bați cu Craiova, e prea puternică echipă, cea mai puternică, de departe”, a spus Gigi Becali în direct la la finalul meciului din Bănie.

Cum arată clasamentul din SuperLiga după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

În urma acestei victorii, echipa antrenată de Filipe Coelho și-a mărit la patru puncte avansul din fruntea clasamentului. Pe locul 2 se află în acest moment Dinamo, la egalitate cu Rapid, dar „câinii” au și un meci mai puțin disputat față de cele două competitoare.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul 10 în SuperLiga, cu 40 de puncte, la egalitate cu Oțelul Galați și la două puncte în spatele celor de la FC Botoșani, formația de pe poziția a șasea în acest moment, ultima care asigură accederea în play-off la finalul sezonului regulat.