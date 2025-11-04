Sport

Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de FCSB în procesul cu CSA Steaua pentru anularea mărcii. Ce a declarat omul de afaceri
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
04.11.2025 | 18:49
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a oferit primele declarații după ce ÎCCJ a respins recursul lui FCSB în procesul pentru anularea mărcii. Foto: Colaj FANATIK
Marți, 4 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a venit cu o hotărâre în defavoarea campioanei ultimelor două sezoane din SuperLiga. Instanța supremă a României a decis să respingă recursul formulat de FCSB în procesul pentru anularea mărcii.

Ce a declarat Gigi Becali după ce FCSB a pierdut un nou proces în fața CSA Steaua

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă, iar în acest moment FCSB nu mai are nicio cale de atac pentru clubul al cărui patron este Gigi Becali. Astfel, campioana ultimelor două sezoane de SuperLiga României ajunge la al doilea proces pierdut în decurs de doar câteva luni, după cel pentru palmaresul istoric.

Gigi Becali a fost contactat de FANATIK în legătură cu această hotărâre, însă s-a arătat destul de nepăsător față de decizia ÎCCJ, declarând că își lasă avocații să se ocupe de astfel de proceduri, deoarece nu reprezintă un punct de interes direct pentru el: „Am auzit ceva, dar vă spun sincer că nu mă interesează. Să ceară ce vor (n.r. referitor la prejudiciu). Din partea noastră se ocupă avocaţii, pe mine nu mă interesează”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

Care este următorul obiectiv pentru Florin Talpan și CSA Steaua

După ce clubul din Liga a II-a a câștigat atât procesul pentru palmaresul istoric, cât și pe cel pentru anularea mărcii, Florin Talpan își continuă planul prin care vrea să o retrogradeze pe FCSB în diviziile inferioare și să obțină un prejudiciu de foarte mulți bani din partea patronului echipei.

Conform spuselor juristului clubului CSA Steaua, Gigi Becali ar trebui să plătească un prejudiciu uriaș de peste 30 de milioane de euro, însă omul de afaceri și avocatul Adrian Căvescu sunt siguri că acestă intenție a lui Florin Talpan este imposibil să devină realitate.

De ce a respins ÎCCJ recursul lui FCSB

În hotărârea luată de Înalta Curte de Casație și Justiție se explică faptul că formularea de recurs a Fotbal Club FCSB SA este nefondată, iar din această cauză se respinge, decizia fiind definitivă:„Decizia nr. 1880: Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă. Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB SA împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă”, se arată în decizia instanței.

5.90 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în Basel - FCSB
