Gigi Becali, reacție fulger după UTA – FCSB 2-4. L-a făcut praf pe Sebastian Colțescu: „Du-te, mă, la pensie!”

ADVERTISEMENT

FCSB a bifat un nou succes în etapa a 29-a din SuperLiga. Bucureștii au învins cu 4-2 la Arad, însă Gigi Becali a fost deranjat de o decizie de arbitraj din finalul meciului. Ce a spus despre „centralul” Sebastian Colțescu.

Gigi Becali l-a desființat pe Sebastian Colțescu după UTA – FCSB 2-4

FCSB s-a consolat cu victoria de la Arad. Bucureștenii au câștigat cu 4-2 în superioritate numerică, dar . Totuși, au fost și alte motive care nu au convenit conducerii campioanei României.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a fost deranjat de , din care Alomerovic a trimis mingea direct în vinclul porții tânărului Matei Popa. În opinia latifundiarului din Pipera, decizia „centralului” a fost eronată și nu a ezitat să îl facă praf în direct.

„Colțescu de ce nu se lasă de arbitraj? Că are 50 de ani din câte am înțeles. Păi, dacă de exemplu, să zicem că era 1-1 și jucam calificarea în play-off, și dădea el un cadou, că are 50 de ani și nu mai vede bine. Nu ai voie să faci așa ceva.

ADVERTISEMENT

Du-te, mă, tată, la pensie, frumos, poate îți dă și specială. Să se ducă la doctor, înseamnă că nu mai are calități, nu are mintea întreagă. A dat o lovitură liberă la mișto din care am luat gol. Nu, nu avea cum să o scoată Popa. A fost prea puternic, a fost în vinclu!”, a spus Gigi Becali la

ADVERTISEMENT

De ce FCSB nu prinde play-off-ul la egalitate de puncte cu FC Argeș, de fapt

În acest moment, FCSB și FC Argeș sunt despărțite de 3 puncte. Dacă bucureștenii ar câștiga și ultimul meci, acasă cu U Cluj, iar piteștenii ar ceda în deplasare cu Unirea Slobozia, ambele ar avea 49 de puncte.

Chiar dacă numărul punctelor ar fi același, tot echipa lui Bogdan Andone rămâne în play-off. Motivul? Departajarea, la egalitate de puncte, se face în funcție de rezultatele directe, iar FC Argeș a învins FCSB tur-retur.

ADVERTISEMENT