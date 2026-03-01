Sport

Gigi Becali, reacție fulger după UTA – FCSB 2-4. L-a făcut praf pe Sebastian Colțescu: „Du-te, mă, la pensie!”

FCSB a câștigat cu 4-2 meciul contra UTA, dar Gigi Becali a reacționat vehement. Ce a spus patronul bucureștenilor despre arbitrul Sebastian Colțescu.
Mihai Dragomir
01.03.2026 | 23:27
Gigi Becali reactie fulger dupa UTA FCSB 24 La facut praf pe Sebastian Coltescu Dute ma la pensie
Gigi Becali l-a făcut praf pe Sebastian Colțescu. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB a bifat un nou succes în etapa a 29-a din SuperLiga. Bucureștii au învins cu 4-2 la Arad, însă Gigi Becali a fost deranjat de o decizie de arbitraj din finalul meciului. Ce a spus despre „centralul” Sebastian Colțescu.

Gigi Becali l-a desființat pe Sebastian Colțescu după UTA – FCSB 2-4

FCSB s-a consolat cu victoria de la Arad. Bucureștenii au câștigat cu 4-2 în superioritate numerică, dar nu mai pot emite niciun fel de pretenție la play-off după victoria lui FC Argeș cu 1-o în fața lui Dinamo. Totuși, au fost și alte motive care nu au convenit conducerii campioanei României.

Gigi Becali a fost deranjat de lovitura liberă primită de UTA pe finalul meciului, din care Alomerovic a trimis mingea direct în vinclul porții tânărului Matei Popa. În opinia latifundiarului din Pipera, decizia „centralului” a fost eronată și nu a ezitat să îl facă praf în direct.

„Colțescu de ce nu se lasă de arbitraj? Că are 50 de ani din câte am înțeles. Păi, dacă de exemplu, să zicem că era 1-1 și jucam calificarea în play-off, și dădea el un cadou, că are 50 de ani și nu mai vede bine. Nu ai voie să faci așa ceva.

Du-te, mă, tată, la pensie, frumos, poate îți dă și specială. Să se ducă la doctor, înseamnă că nu mai are calități, nu are mintea întreagă. A dat o lovitură liberă la mișto din care am luat gol. Nu, nu avea cum să o scoată Popa. A fost prea puternic, a fost în vinclu!”, a spus Gigi Becali la TV Prima Sport.

De ce FCSB nu prinde play-off-ul la egalitate de puncte cu FC Argeș, de fapt

În acest moment, FCSB și FC Argeș sunt despărțite de 3 puncte. Dacă bucureștenii ar câștiga și ultimul meci, acasă cu U Cluj, iar piteștenii ar ceda în deplasare cu Unirea Slobozia, ambele ar avea 49 de puncte.

Chiar dacă numărul punctelor ar fi același, tot echipa lui Bogdan Andone rămâne în play-off. Motivul? Departajarea, la egalitate de puncte, se face în funcție de rezultatele directe, iar FC Argeș a învins FCSB tur-retur.

  • 28 noiembrie 2003 este data la care Sebastian Colțescu a arbitrat primul meci din primul eșalon al României (Oțelul Galați – Gloria Bistrița)
  • 400+ meciuri are Sebastian Colțescu arbitrate în carieră pe prima scenă din România
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
