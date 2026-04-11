Sport

Gigi Becali, reacție furibundă după FCSB – Oțelul 4-0: „O echipă care dormea pe teren”

Gigi Becali a intervenit furibund în direct după FCSB - Oțelul 4-0. Patronului campioanei i-a plăcut agresivitatea echipei, dar vrea ca fotbaliștii să rămână cu picioarele pe pământ
Cristian Măciucă
11.04.2026 | 22:23
Gigi Becali reactie furibunda dupa FCSB Otelul 40 O echipa care dormea pe teren
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, reacție furibundă după FCSB - Oțelul 4-0: „O echipă care dormea pe teren” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) nu a debordat de entuziasm după FCSB – Oțelul 4-0. Latifundiarul din Pipera a lăudat agresivitatea pe care Mirel Rădoi (45 de ani) a imprimat-o echipei, dar nu a fost mulțumit în totalitate de randamentul fotbaliștilor.

Gigi Becali a intrat în direct după FCSB – Oțelul 4-0

FCSB a câștigat cu 4-0 în fața Oțelului și s-a apropiat la un punct de UTA Arad, liderul din play-out. A fost a doua victorie obținută de roș-albaștri din acest mini-campionat, iar Gigi Becali l-a lăudat pe Mirel Rădoi. Patronul campioanei României trage însă un semnal de alarmă. FCSB mai are de jucat 6 meciuri în play-out, dar obiectivul este câștigarea barajului de Conference League.

ADVERTISEMENT

„Se simte mâna lui Rădoi în ceea ce privește agresivitatea. A venit de o lună parcă, nu. Agresivitatea a făcut diferența, nu jocul. Să nu ne îmbătăm cu apă rece pentru că după o să avem surprize mari. Ce am văzut? Să nu se interpreteze, eu zic să nu ne îmbătăm cu apă rece.

Nu vreau să se interpreteze în niciun fel, doar atât. Am jucat cu o echipă care a dormit pe teren. Trebuia să fie 10-0, nu? Dai 4 goluri și după nu mai dai gol a doua repriză, nu e în regulă.  Nu m-a deranjat nimic, cum să te deranjeze când câștigi 4-0. Nu m-a deranjat nimic, am zis să nu ne îmbătăm cu apă rece”, a transmis latifundiarul din Pipera.

ADVERTISEMENT
FCSB are obiectiv calificarea în Conference League

Următorul meci al FCSB-ului va fi la Ovidiu, cu Farul, în etapa a 5-a din play-out. Duelul se va disputa luni, 20 aprilie, de la ora 20:30. „Nu vorbim de meci, pentru că am câștigat cu 4-0. S-a văzut mâna lui Rădoi în ceea ce privește agresivitatea. Am câștigat pentru că jucătorii pe care îi avem au valoare. Noi avem șase jucători foarte valoroși. Mirel e foarte sever în ceea ce privește agresivitatea. Asta a făcut el și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport 1.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
ULUITOR! Pentru ce îi împrumuta Mitică Dragomir sume importante de bani lui Gigi...
iamsport.ro
ULUITOR! Pentru ce îi împrumuta Mitică Dragomir sume importante de bani lui Gigi Becali. Acum regretă: 'Gâscă mare am fost!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!