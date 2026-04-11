Gigi Becali, reacție furibundă după FCSB – Oțelul 4-0: „O echipă care dormea pe teren”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) nu a debordat de entuziasm după FCSB – Oțelul 4-0. Latifundiarul din Pipera a lăudat agresivitatea pe care Mirel Rădoi (45 de ani) a imprimat-o echipei, dar nu a fost mulțumit în totalitate de randamentul fotbaliștilor.

Gigi Becali a intrat în direct după FCSB – Oțelul 4-0

și s-a apropiat la un punct de UTA Arad, liderul din play-out. A fost a doua victorie obținută de roș-albaștri din acest mini-campionat, iar Patronul campioanei României trage însă un semnal de alarmă. FCSB mai are de jucat 6 meciuri în play-out, dar obiectivul este câștigarea barajului de Conference League.

ADVERTISEMENT

„Se simte mâna lui Rădoi în ceea ce privește agresivitatea. A venit de o lună parcă, nu. Agresivitatea a făcut diferența, nu jocul. Să nu ne îmbătăm cu apă rece pentru că după o să avem surprize mari. Ce am văzut? Să nu se interpreteze, eu zic să nu ne îmbătăm cu apă rece.

Nu vreau să se interpreteze în niciun fel, doar atât. Am jucat cu o echipă care a dormit pe teren. Trebuia să fie 10-0, nu? Dai 4 goluri și după nu mai dai gol a doua repriză, nu e în regulă. Nu m-a deranjat nimic, cum să te deranjeze când câștigi 4-0. Nu m-a deranjat nimic, am zis să nu ne îmbătăm cu apă rece”, a transmis latifundiarul din Pipera.

ADVERTISEMENT

FCSB are obiectiv calificarea în Conference League

Următorul meci al FCSB-ului va fi la Ovidiu, cu Farul, în etapa a 5-a din play-out. Duelul se va disputa luni, 20 aprilie, de la ora 20:30. „Nu vorbim de meci, pentru că am câștigat cu 4-0. S-a văzut mâna lui Rădoi în ceea ce privește agresivitatea. Am câștigat pentru că jucătorii pe care îi avem au valoare. Noi avem șase jucători foarte valoroși. Mirel e foarte sever în ceea ce privește agresivitatea. Asta a făcut el și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece”, a declarat Gigi Becali, la