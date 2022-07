Gigi Becali, reacţie furibundă după Saburtalo – FCSB 1-0: “Am luat hotărârea. Ies din fotbal! Îmi scot banii şi la revedere”

FCSB a făcut un meci modest în Georgia, . Roş-albaştrii au pierdut cu 0-1 prima manşă din turul doi preliminar al Conference League şi va avea o misiune foarte dificilă la retur.

Gigi Becali, reacţie furibundă după Saburtalo – FCSB 1-0: “Am luat hotărârea. Ies din fotbal!”

Gigi Becali a fost dezamăgit de prestaţia jucătorilor săi în meciul cu Saburtalo şi insistă că va ieşi din fotbal, spunând că scopul este să îşi scoată banii dinn vânzarea de jucători:

“Eu vă spun ce cred eu. Eu cred că noi nu avem valoare. Fotbalul românesc… nu ştiu. Ok, zic de noi. Nu avem valoare, am rămas în urmă şi cu jucătorii şi cu sistemul de antrenament. Eu aşa cred. Ies din fotbal. Am luat hotărârea.

Nu mai… n-am cum. N-am de unde să mai scot banii. Părerea mea o ştiţi. Averea mea nu o comandă nimeni. Dacă o comandă cineva, faliment, insolvenţă, Liga 2 ca Dinamo. Aşa, pot să îmi scot banii şi la revedere.

“Nu ştiu ce se întâmplă cu echipa. Nu avem valoare, eu aşa cred”

Nu ştiu ce se întâmplă cu echipa. Nu avem valoare, eu aşa cred. Am crescut la fundaşi centrali. De Dawa mi-a plăcut, e fotbalist. Nu ştiu cine e Tamm, nu l-am luat eu. Meme l-a adus. Am lăsat echipa pe mâna altcuiva.

În prima repriză nu am văzut-o. De unde să mă pricep eu ce a jucat el (n.r. Tamm). Concluzia este că nu avem valoare. Coman nu mai poate să dribleze pe cineva, dă mingea la adversar. Mă minunez. Oameni care au uitat fotbalul.

“Octavian Popescu este altul. Nu îl mai cunosc pe ăsta. Este ceva în neregulă, care mă depăşeşte”

Poate este şi chestie de pregătire. La ora asta, noi nu avem valoare. Îl aducem pe Şerban înapoi, nu e problemă. Haruţ ce e pe partea dreaptă? Eu ştiu că fundaşul atacă adversarul. El face doar paşi în spate.

Octavian Popescu este altul. Nu îl mai cunosc pe ăsta. Este ceva în neregulă, care mă depăşeşte. Este posibil să fie pregătirea, antrenamentele. În acest moment nu am nicio problemă cu Toni Petrea.

“Cu antrenorul ce să vorbesc? Jucătorii stau pe teren şi se uită la adversari”

O să vorbesc cu jucătorii, să văd ce se întâmplă. Cu antrenorul ce să vorbesc? Jucătorii stau pe teren şi se uită la adversari. Nu ştiu de ce. Eu i-am dat telefonul lui nepotu-meu, să aducă şi fotbaliştii de la Clinceni.

Şi când mă retrag, o să vină cineva care să aducă un manager capabil, aşa cum vreţi dumneavoastră. Şi atunci o să vedem. Nu mai e valoare. Nu ştiu ce să zic. Eu vreau să îmi scot banii.

“Florin Tănase este posibil să plece. Eu zic că este aproape făcut”

Eu zic că televiziunile dau bani prea mulţi. Merită 100.000 de euro pe meci în prima ligă? Niciodată. Avem noroc cu televiziunile astea.

. A stagnat puţin pentru că a apărut ceva chestie cu impresarii. Tănase are un impresar italian, e o complicaţie acolo. I-am spus că nu trebuia să semneze”, a spus Becali la Digisport.