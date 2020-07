Gigi Becali, reacție furioasă la adresa lui Edi Iordănescu. Răspunsul tăios al antrenorului

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a avut o reacție furioasă la adresa lui Edi Iordănescu, după ce antrenorul a explicat de ce a refuzat să vină la vicecampioana României.

În urmă cu o zi, fostul tehnician de la Gaz Metan Mediaș a spus că a ddecis să nu colaboreze cu latifundiarul din Pipera pentru că acesta nu îi oferea libertatea de a pregăti echipa.

”Eu nu condamn patronul. E clubul lui. Dacă cineva mă vrea, mă vrea pentru ceea ce sunt. Ca să merg acolo şi să ne certăm pe telecomandă, prefer să nu”, afirma Edi.

Declarațiile lui Edi Iordănescu au dus la o reacție dură a lui Gigi Becali

Gigi Becali nu a rămas dator și a avut o reacție dură la adresa antrenorului: ”Edi Iordănescu a zis cum trebuie să fie eficientă munca de la noi şi că nu este telecomandă. Lasă că stă fără telecomandă. El nu a antrenat decât Gaz Metan şi două săptămâni de CFR şi vorbeşte de alţii”.

”Ai antrenat doar la CFR două săptămâni şi odată la Gaz Metan. Ce să faci? Ne dai lecţii nouă? Eu nu vreau să mă cert cu el, e prietenul meu, dar trebuie să i le mai zică și cineva”, a spus Becali la emisiunea Digi Sport Special.

Imediat după finanțatorul FCSB-ului a încheiat discuția, Edi Iordănescu a intrat prin telefon și l-a ironizat pe Gigi Becali: ”Vreau să subliniez faptul că mereu am avut și o să am respect pentru oamenii care investesc în fotbal. Îl stimez și îl apreciez pe domnul Becali, dar dreptul la opinie nu o să mi-l ia nimeni”.

”Mie mi s-a pus o întrebare legată de sezonul trecut, am comentat, dar am spus că nu vreau să mă bag la FCSB. Acum, o dată pentru totdeauna, poate că nu o să mai fie menționat numele meu când se schimbă antrenorul la FCSB. M-am săturat! Eu am făcut doar să răspund la o întrebare”, a menționat tehnicianul.

”Nu trebuie să antreneze toată lumea FCSB”

”Probabil el era pe Google, căuta antrenori, și a găsit momentul să-mi reproșeze acest lucru. De certat este mai greu să mă certe, pentru că eu nu sunt angajatul dânsului.

Eu am învins FCSB cu toate echipele pe care le-am antrenat, mă mândresc că am antrenat Pandurii, Astra sau Gaz Metan. Nu trebuie să antreneze toată lumea FCSB. Eu rămân fidel valorilor pe care le am”, a încheiat Iordănescu.

FANATIK a discutat cu Gigi Becali despre soarta băncii tehnice a roș-albaștrilor. Patronul a avansat o variantă în premieră în ceea ce privește noul antrenor, dezvăluită în exclusivitate pentru site-ul nostru. Este vorba de Toni Petrea, unul dintre secunzii lui Laurențiu Reghecampf.

FANATIK a mai dezvăluit că opțiunea vestiarului este secundul Mihai Pintilii, iar finanțatorul ține cont și de aceasta, fostul căpitan urmând să se implice serios în pregătire în aceste ultime meciuri din sezon.