Gigi Becali, reacție în forță după ce Mihai Rotaru a vorbit despre „becalizarea” României! „Eu sunt împărat, el e invidios și răutăcios! El nu rotarizează nici Oltenia”

Mihai Rotaru a vorbit la emisiunea FANATIK EXCLUSIV despre Gigi Becali. Patronul Universităţii Craiova nu l-a menajat pe omologul său de la FCSB şi a dezvăluit că în momentul în care latifundiarul intră în direct la TV, .

Gigi Becali, replică în forţă pentru Mihai Rotaru: „Îţi dai arama de răutate pe faţă”

Gigi Becali nu a rămas dator şi l-a făcut praf pe Mihai Rotaru, spunând că este un om invidios şi răutăcios pentru că el nici măcar în Oltenia nu are cea mai mare influenţă, fiind în umbra primarului Lia Olguţa Vasilescu. Patronul FCSB a spus că nu îl va mai băga în seamă de acum încolo şi promite revanşa pe teren, în sezonul viitor:

„S-a „becalizat” România după împărat. . O „becalizăm”, că Becali e împărat. Dacă ai putere, poţi să faci? La ce nu îi convine? Dacă era prieten cu mine se bucura. Înseamnă că e invidios şi răutăcios. La ce participă? Se uită la un om care vorbeşte. Atâta duşmănie că nici nu îşi dă seama că vorbeşte aiurea. La ce participi tu?

Doar te uiţi la un om cu care mai vorbeşti la telefon din când în când. Vorbeai înainte. Stai liniştit, că nu te mai bag în seamă de acum înainte. Eu sunt Becali şi tu eşti Rotaru. Ce să facă el? Aşa fac unii oameni, treaba lor. Să închidă televizorul. El nici măcar Oltenia nu poate să o „rotarizeze”. I le dă toate Olguţa. Eu le iau, mă războiesc cu statul, cu Armata. Lui îi dă toate Olguţa şi nici nu poate măcar să „rotarizeze” Oltenia. Şi eu becalizez România deşi mă războiesc cu Armata. Mă duc singur la întâlnire cu preşedintele României, tête-à-tête.

Mi-a arătat prietenie. Îl mai paradisem eu. Uite, băiat bun, prieten. Cum adică nu vrea să participe la becalizarea României? Am cumpărat România? Am vreo sistemizare cu servicii secrete, cu SRI? Nu mai pot eu de Rotaru acuma. Dacă mă sună Digi, ce să fac? Dacă e becalizare, înseamnă că atrag omul prin dragoste. Nu e nicio luptă cu Rotaru. Nici nu prea ai cu cine să te lupţi.

Ei sunt 10 acolo. Mă bat cu toţi 10, cum a fost atunci cu Dinamo, când erau Borcea, Turcu, Neţoiu, puneau pumn peste pumn. Şi i-am paradit. Ce să participi mă, la becalizarea României? Nu îţi dai seama că e o vorbă penibilă. Becalizează România pentru că îl iubeşte lumea pe Becali. Îţi dai arama de răutate pe faţă. De diplomaţie e vorba. Nici nu l-am întâlnit. Mai vorbeam cu el: „Băi, Mihai”. Adică omenie, nu mare prietenie. N-am ce prietenie să am cu el. Eu merg la biserică. Am prieteni doar călugări şi preoţi.

Tu nu vezi că pe el nu îl cunoaşte nici Craiova. E urât să zici aşa. Caterincă, caterincă, dar e urât. Face ca atunci când m-am certat cu el că a făcut pe stadion cu oaie, cu berbec. Tu trebuie să răspunzi de coregrafie. M-am luat de el, apoi mi-a părut rău. Nu e băiat rău, e invidios, e răutăcios. Cu mine concurenţă nu mai poate să facă el. Sunt prea puternic. La fotbal se mai poate întâmpla câte un an, dar la celelalte lucruri nu poate. Şi la fotbal o să îi spulber, nu o să îl mai las nici să scoată capul”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, despre „becalizarea” României: „Eu îi învăţ biserică, biserică, biserică, Hristos, Hristos, Hristos”

Patronul celor de la FCSB nu s-a oprit aici şi spune că şi-a dat seama de invidia şi falsitatea lui Mihai Rotaru prin această replică. Gigi Becali a spus la FANATIK SUPERLIGA că nici măcar nu îşi doreşte ca declaraţiile sale să fie preluate masiv pe reţelele de socializare şi nici măcar nu îi învaţă rău pe oameni, vorbind despre biserică şi nu despre vicii:

„Nu e frumos, dacă vorbeşti cu un om. dacă tu îmi spui „Gigi”, mă consideri un apropiat. Tu de acum spune-mi domnul Gigi mie, da? L-am lăsat să îmi zică aşa, ok, prieteni. Câtă falsitate poate să fie la oameni? Eşti un om cu care vorbeşti, te dai prieten, deşi nu ne-am văzut în viaţa ta. „Bă, Rotarule, ia pleacă la Craiova şi vorbeşte cu oltenii tăi”. Tu crezi că sunt supărat? Mă gândesc câtă falsitate să fie în oameni. Pe mine m-a învăţat Mihai Stoica minte. I-am spus că vor şi ei să facă, că e băiat bun. Acum mi-am dat seama, invidia asta, falsitatea…

Pe mine mă deranjează principiul de viaţă, mentalitatea unui om. Eu sunt împărat şi am prieteni călugări şi preoţi. Nu mă întâlnesc cu ei. Restaurant? Nu merg. La bar nu merg, Facebook nu am, TikTok nu am, Instagram nu am. Unde să mă întâlnesc cu ei? Şi deşi n-am Instagram, TikTok, eu becalizez România. Cum o becalizez? Prin puterea cuvântului. Vorbesc la FANATIK şi tună tot TikTok-ul. De ce? Că are putere. Eu nici nu vreau să mă preia TikTok-ul. Ce vină am eu că se becalizează? Eu ce îi învăţ pe oameni? Îi învăţ curvăsărie, prostituţie, băutură, furăciune? Eu îi învăţ biserică, biserică, biserică, Hristos, Hristos, Hristos. Eu învăţ rău România? O becalizez România eu? Învăţ România la furtişaguri, la băuturi alcoolice, la drogangeală? Nu îi învăţ eu aşa ceva. Şi atunci, ce să mai?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.