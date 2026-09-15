Sport

Gigi Becali a cerut să intre în direct după ce l-a auzit pe Adrian Mutu: „Ești băiat deștept. Așa am gândit-o și eu”

Gigi Becali, reacție imediată după declarațiile făcute de Adrian Mutu despre salariul lui Denis Drăguș la FCSB: „Este exact așa cum v-am spus, Adrian e băiat deștept”
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.09.2026 | 00:10
Gigi Becali a cerut sa intre in direct dupa ce la auzit pe Adrian Mutu Esti baiat destept Asa am gandito si eu
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Gigi Becali a cerut să intre în direct după ce l-a auzit pe Adrian Mutu vorbind despre salariul lui Drăguș. Foto: colaj Fanatik / Hepta
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Gigi Becali (68 de ani) l-a auzit pe Adrian Mutu (47 de ani) vorbind despre salariul lui Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB și a cerut imediat să intre în direct pentru a oferi un punct de vedere vizavi de această chestiune. Concret, „Briliantul” a spus că i se pare greu de crezut ca internaționalul român să aibă la echipa roș-albastră un salariu de un milion de euro pe sezon, plus anumite bonusuri de performanță, destul de consistente și ele.

Ce i-a spus Gigi Becali lui Adrian Mutu în direct despre salariul lui Denis Drăguș la FCSB

În replică, omul de afaceri l-a asigurat pe fostul fotbalist că într-adevăr aceasta este remunerația anuală a lui Drăguș la echipa lui. „Adrian Mutu a avut întotdeauna o atitudine corectă față de mine și de-asta am intrat, ca să fie sigur. Strategia e strategie și minciuna e minciună. Eu strategie am, dar dacă trebuie să mint pentru strategie, atunci nu mint. Eu strategie pot să fac, dar de mințit nu mint. Poate să fie strategia lumii, nu mint. Este exact așa cum v-am spus. Salariu de un milion de euro, 500.000 de euro bonus de Champions League și 300.000 de euro bonus de Europa League. Adrian e băiat deștept, ce a spus el, așa am gândit-o și eu.

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Eu l-am luat pe Drăguș, mă folosesc de el, îi dau un milion sau un milion și jumătate într-un an și jumătate și după iau 4-5 milioane de euro. E posibil să nu-mi iasă. E posibil să pierd câteva milioane, 3-4 milioane de euro, între ani. Dar, oricum, am zis că mă folosesc de el. N-am mai ținut cont, de ce? Că deja mă făcusem de râs”, a spus inițial Gigi Becali, în direct la Digi Sport. 

Ce a spus Gigi Becali despre poziția lui Denis Drăguș în teren la FCSB

În continuare, finanțatorul de la FCSB a vorbit și despre poziția din teren pe care ar urma să fie folosit Denis Drăguș la FCSB și a spus că este de acord cu Adrian Mutu din această perspectivă: „L-am auzit pe Răzvan Lucescu într-un discurs că poate trebuie schimbată toată echipa, acum două-trei luni. Am zis că așa fac, de-aia am schimbat-o. Acum, Adrian Mutu demonstrează încă o dată că știe fotbal. La asta mă gândesc eu, Drăguș poate să fie 9 jumate (n.r. poziție în teren), un decar în 4-2-3-1.

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Vizavi de celelalte lucruri, fiecare om are concepția lui, Adrian. Tu ai principiul tău, că îți aperi meseria ta, eu am principiile mele și îmi apăr banii mei. Fiecare om are concepția lui, când 2 oameni se așază la masă, ei se înțeleg. Asta, asta, asta. Eu mă țin de cuvânt. Eu am niște principii, nu concep ca cineva să lucreze și să mănânce bătaie, dar să ia bani. Mă refer la antrenor”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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