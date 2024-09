Gigi Becali, reacție neașteptată, după ce suporterii Stelei au afișat un banner în fața Palatului său: „Nu uit de unde am plecat”

FCSB a jucat aproape toate meciurile de pe teren propriu din acest sezon pe stadionul Steaua, lucru care i-a înfuriat pe suporterii echipei ce evoluează în prezent pe liga a doua, iar o parte dintre aceștia au fost prezenți la sediului Guvernului, Palatul Victoria, cât și în fața palatului deținut de Gigi Becali, pentru a afișa un banner.

Gigi Becali, prima reacție după bannerul afișat de suporterii Stelei în fața palatului său

FCSB a avut parte de sprijin din partea prim-ministrului Marcel Ciolacu pentru a juca din nou în Ghencea, iar mare parte dintre meciurile din acest sezon au fost disputate pe acest stadion, Arena Națională fiind indisponibilă pentru aproximativ 4 luni.

Lucrul acesta i-a nemulțumit pe suporterii celor de la Steaua București, care au fost prezenți la sediului Guvernului, Palatul Victoria, cât și în fața palatului deținut de Gigi Becali, pentru a afișa un banner și pentru a-și striga nemulțumirea. Finanțatorul roș-albastrilor nu s-a arătat deloc deranjat de mesajul ultrașilor de la Steaua și a transmis că el a muncit pentru tot ce are.

„Ce banner au afișat? Mă onorează, care e treaba? Tată, mă onorează asta. Eu nu am făcut asta prin tiranie sau cu forța. Eu am făcut-o natural. Mă trag dintr-o familie în care tata a dominat palate. Ipotetic spus. Moștenesc asta, nu e să zici că a venit un cioban fraier.

Nu mă deranjează cu nimic bannerul. Nu uit de unde am plecat și chiar mă mândresc. Nu am făcut averea având grad de colonel. Și nu am avut niciun fel de societate pe care să o iau de la UTC. A moștenit și George Copos ceva pe la UTC, dar el e prietenul meu.

Am făcut ofertă de 10 milioane pe Athene Palace și George l-a luat cu 5. Mi-a spus George că din cauza mea a trebuit să plătească 5 milioane, deși îl putea lua cu 3 milioane”, a declarat Gigi Becali la .

Suporterii Steaua, mesaj acid la adresa lui Marcel Ciolacu

a fost prezent în tribunele stadionului Steaua la meciul dintre , în urma căruia campioana României a obținut calificarea în faza principală a Europa League, iar înainte de disputa retur, acesta .

„Marcel Ciolacu continuă prostia și furtul de identitate și face afirmații eronate, referindu-se la Fcsb ca fiind ‘Steaua’. Mai mult, acesta își etalează afirmațiile în social media, inclusiv pe TikTok.

Îl invităm să explice public de ce consideră acest lucru, având în vedere funcția sa de premier al României și viitor candidat la președinția statului. Cum poate ignora toate hotărârile judecătorești care au stabilit clar că Becali și-a însușit și a folosit ilegal numele ‘Steaua’? Totul este o farsă pe care, în 2024, doar cei mai puțin informați o mai cred.

Am încercat în fiecare an să luăm legătura cu domnia sa, dar nu am primit niciodată vreun răspuns. Este greu de crezut că cei din clubul Steaua nu vor fi deranjați de această situație, iar așa cum ar fi normal, ar trebui să emită un comunicat în care să clarifice acest lucru.

România a ajuns, din păcate, să se teamă de orice. Mușamalizăm adevărul din frica de funcții și prezentăm un fals adevăr doar pentru like-uri, vizualizări și, mai nou, voturi”, au scris cei de la AS47.