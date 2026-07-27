Sport

Gigi Becali, reacție neașteptată după dansul lui Daniel Bîrligea de la finalul eșecului cu Auda: ”Eu așa văd”

FCSB a pierdut meciul tur cu Auda din Conference League, dar Daniel Bîrligea (26 de ani) a dansat la finalul jocului alături de iubita sa. Cum a comentat Gigi Becali (68 de ani) gestul.
Traian Terzian
27.07.2026 | 08:32
Gigi Becali reactie neasteptata dupa dansul lui Daniel Birligea de la finalul esecului cu Auda Eu asa vad
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Dansul Daniel Bîrligea (26 de ani) cu iubita după eșecul cu Auda, comentat de Gigi Becali (68 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
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Au curs criticile la adresa lui Daniel Bîrligea, după ce atacantul și logodnica sa Antonia Salanță și-au promovat nunta printr-un dans filmat la mijlocul terenului imediat după încheierea partidei FCSB – Auda 2-3. Gigi Becali a văzut imaginile și a dat verdictul.

Gigi Becali a luat atitudine după dansul lui Daniel Bîrligea la finalul meciului cu Auda

Patronul ”roș-albaștrilor” nu s-a arătat deloc deranjat de gestul făcut de atacantul său după eșecul din prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League și chiar a mărturisit că jucătorul nu avea de ce să renunțe la filmare doar pentru că s-a pierdut o întâlnire.

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”E jucătorul nostru, am văzut ce s-a întâmplat, am pierdut meciul, dar eu nu sunt genul de om… am pierdut, după a plecat la restaurant, la discotecă, uite-l ce a făcut! Meciul face parte din viață, nu stau să nu-mi mai fac viața dintr-un meci. Dacă omul așa programase cu iubita lui, asta e.

Ce să-i fi spus iubitei lui, că am pierdut meciul și nu mai fac asta? A crezut că e un meci slab, ce să-i fi spus iubitei? Nunta, cununia se fac o dată în viață. El face nunta, a fost ca să o promoveze, meciuri sunt 1000 în viață. Să nu mai promoveze nunta că a mâncat o bătaie? Ce să facă? Eu așa văd.

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Lumea zice că nu e normal, eu zic că e normal. Ăștia de la club zic că nu e normal, eu am zis că e normal, lăsați băiatul în pace, pe cuvânt vă zic!”, a declarat Becali, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

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Toate tunurile pe Bîrligea

Fostul fotbalist Marcel Pușcaș s-a arătat indignat într-un editorial FANATIK de gestul făcut de Daniel Bîrligea la finalul duelului din Conference League și consideră că dansul viitorilor miri ar fi trebuit anulat.

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De asemenea, fostul internațional Florin Prunea a răbufnit după înfrângerea suferită de FCSB în fața letonilor de la Auda și l-a acuzat pe atacant pentru filmarea acelui videoclip într-un moment total nepotrivit.

”Nu ai cum să faci, mă, așa ceva! Toată lumea era în stare de șoc. Dacă băteai 7-8 la 0, da. Dar așa? Parcă nu mai văd deloc ambiție. Tot timpul vedem aceleași lucruri, dacă sunt eliminați o să spună: ‘Da, mergem mai departe’. Eu nu mai suport lejeritatea asta. A picat cuiva bine meciul ăsta cu letonii? Nu e în regulă ce a făcut Bîrligea”, a spus Prunea.

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Cum a explicat Bîrligea gestul

Atacantul de la FCSB a reacționat după acest val de critici și a precizat că întreaga scenă a fost gândită cu mult înaintea meciului și nu are nicio legătură cu jocul în sine. Însă, el a recunoscut că a fost un moment nepotrivit.

”În urma imaginilor apărute după meciul de joi, vreau să transmit câteva lucruri. Filmarea nu a fost organizată după meci, ci era stabilită cu mai multe zile înainte. Face parte din realizarea unui videoclip dedicat logodnei noastre.

Am ales terenul pentru că este locul meu de suflet, unde am crescut ca om și ca fotbalist, cu bucurii, dar și cu dezamăgiri. Niciodată nu a existat intenția de a trata cu superficialitate fotbalul, colegii, suporterii sau cariera mea. Înțeleg că momentul a fost perceput ca fiind nepotrivit și îmi asum acest lucru. Și pe noi ne doare fiecare înfrângere!

Fotbalul înseamnă victorii și înfrângeri. Ambele fac parte din drumul oricărui sportiv. Tocmai momentele grele sunt cele care te obligă să înveți, să muncești mai mult și să revii mai puternic. Iar singurul mod în care pot răspunde este prin muncă, seriozitate și prin ceea ce voi arăta pe teren.

Vă mulțumesc tuturor celor care ne sunt alături atât în momentele frumoase, cât și în cele dificile. Încrederea voastră înseamnă enorm pentru mine și voi face tot ce îmi stă în putere pentru a o răsplăti”, a fost mesajul lui Daniel Bîrligea.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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