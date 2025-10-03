Sport

Gigi Becali a dezvăluit de ce l-a scos pe Denis Alibec la pauză în FCSB – Young Boys 0-2. Planurile patronului, date peste cap

Gigi Becali a mărturisit după FCSB - Young Boys 0-2 că planurile roș-albaștrilor legate de schimbări au fost date peste cap după accidentarea lui Edjouma.
Cristian Măciucă
03.10.2025 | 07:00
Ce așteaptă Gigi Becali de la FCSB - U Craiova după 0-2 cu Young Boys: „Meciul ăsta mi-a dat încredere”. FOTO: Fanatik

Gigi Becali debordează de optimism înainte de FCSB – Universitatea Craiova, derby-ul etapei a 12-a din SuperLiga. Patronul campioanei României a prins încredere în ciuda eșecului cu Young Boys din Europa League. 

Gigi Becali debordează de optimism înainte de FCSB – U Craiova: „Deși am mâncat bătaie, mă bucur”

FCSB a sacrificat meciul cu Young Boys din Europa League, motiv pentru care a pierdut cu 0-2. Obiectivul roș-albaștrilor e campionatul acolo unde se află pe locul 11. Echipa lui Elias Charalambous are 10 puncte, cu 14 mai puține decât liderul Universitatea Craiova. Cele două formații se înfruntă în meci direct, duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30.

(n.r. – De ce l-ați schimbat pe Alibec?) Așa trebuia. Așa era strategia. Strategia de la început a fost, numai că s-a accidentat Edjouma. Trebuia să intre Șut în ultimele 10-20 de minute. Și trebuia să intre doar Tănase sau Olaru, nu amândoi.

Eu am încredere în echipa asta. Octavian Popescu a jucat bine, a intrat bine, dar obosise. Și dădea mingea doar la adversar. Când dai mingea la adversar, ești schimbat. Nu trebuia Thiam schimbat. Trebuia Octavian Popescu schimbat”.

„Credeți că fac eu toate schimbările?”

„Credeți că fac eu toate schimbările? Nu le fac eu pe toate. Mă consult și eu cu ei. Eu am vrut altă schimbare, dar ei au spus că e mai bine așa. Eu nu impun! Dacă ei spun ceva și spun ‘cred că e mai bine așa’, eu zic ‘fă mai bine așa’. Eu nu dictez! 

(n.r. – Când are loc discuția asta?) În 2020. Toamna. Când să aibă loc? În pauză are loc. Pe voi vă interesează senzaționalul… Nu e normal că în pauză? În pauză am discutat. Mi-am dat cu părerea. Eu am spus să rămână Thiam și să iasă George. Ei au zis că e activ George. Să rămână în stânga George și să intre Olaru. Mi-a plăcut de George și mie. Am zis lasă să mai intre și el în mână, că și așa era 0-2. 

(n.r. – încredere cu Craiova?) Da! Deși am pierdut cu 0-2, meciul ăsta mi-a dat încredere, m-a încurajat. Spun ce simt. Astea sunt sentimentele mele. Echipa a jucat și mi-a dat încredere. Am încredere în ce a jucat echipa în seara asta, excluzând ce s-a făcut în apărare, că am luat două goluri.

Cu Bologna o să fie altceva. O să fie Șut, Radunovic apt. O să fie alt meci. O să-i batem și facem 6 puncte și o să fim pe locurile 7-8.  Deși am mâncat bătaie, mă bucur că îmi dă încredere în echipă”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
