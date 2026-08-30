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Octavian Popescu nu a făcut parte din lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Gigi Becali, patronul clubului din Capitală, a intrat în direct cu câteva minute înainte de startul jocului și a povestit ce a transmis fotbalistul la club, după ce a lipsit de la antrenament, așa cum a anunțat FANATIK.

Tavi Popescu, absent de la FCSB – UTA! Ce se întâmplă cu atacantul

În ziua meciului cu UTA, Gigi Becali a vorbit pe larg la FANATIK SUPERLIGA despre problemele apărute la echipă. , iar omul de afaceri a mai spus că și Tavi Popescu „a comis-o”.

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Conform celor spuse de Gigi Becali, Tavi Popescu Acum, atacantul nu a fost inclus în lot pentru partida cu UTA Arad, pe care roș-albaștrii o joacă la Târgoviște.

Tavi Popescu nu e în lot cu UTA pentru că e răcit! Reacția lui Gigi Becali

Înainte de startul jocului, omul de afaceri a intrat în direct și a precizat că Tavi Popescu a acuzat o răceală. Gigi Becali rămâne însă destul de sceptic. Tânărul fotbalist s-a declarat, în urmă cu nu foarte mult timp, supărat din cauza puținelor minute pe care le-a primit în acest sezon.

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„Tavi Popescu zice că e foarte bolnav, răcit, nu a putut să vină. Poate să vină mâine să ne arate cât de bolnav este el. Așa a zis el, dar știu eu ce face el? Că lumea nu mai e normală la cap.

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Tavi Popescu nu a fost foarte important. Tănase a fost, dar dacă avea clauză, a plecat. Și în cel mai prost an, am încasat 10 milioane din transferuri: 3 milioane Olaru, 5 milioane Bîrligea, 1,5 milioane Șut și Lixandru”, a declarat Gigi Becali, la