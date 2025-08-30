Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, reacție șocantă în camera de anchetă: „L-am scuipat pe procuror și am ieșit afară! Cum să fiu eu prăduitor?”

Gigi Becali a scuipat un procuror în timpul anchetei din dosarul sechestrării de persoane. Motivul gestului șocant al patronului de la FCSB
Emanoil Ursache
30.08.2025 | 06:15
Gigi Becali reactie socanta in camera de ancheta Lam scuipat pe procuror si am iesit afara Cum sa fiu eu praduitor
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a scuipat un procuror în timpul anchetei din dosarul sechestrării de persoane! / Foto: colaj FANATIK

Gigi Becali a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că a scuipat un procuror, în 2013, în timpul anchetei din dosarul sechestrării de persoane. Patronul celor de la FCSB a fost indignat de faptul că anchetatorul i-a cerut să îl toarne pe Victor Babiuc, defunctul ministru al Apărării cu care a făcut schimbul de terenuri.

Gigi Becali a recunoscut în direct că a scuipat un procuror

Becali a făcut dezvăluirea șocantă în direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Latifundiarului i s-a promis, potrivit spuselor sale, că va fi scăpat de toate problemele din cele 3 dosare, „Valiza”, schimbul de terenuri cu MApN și sechestrarea de persoane, dacă depune mărturie împotriva lui Babiuc.

  • Gigi Becali a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, de la 20 mai 2013, după contopirea pedepselor din cele 3 dosare. El a fost eliberat condiționat în aprilie 2015.
„La mine a venit procurorul când eram arestat și mi-a zis cu mașina. Mi-a zis: ‘Dacă zici de Babiuc, ieși și din asta, și din toate’. Și m-a chemat în camera de anchetă. I-am dat un scuipat și am ieșit din camera de anchetă. L-am scuipat pe procuror și am ieșit afară! Cum să fiu eu prăduitor?

I-am zis: ‘Ce îmi ceri tu mie, să fiu prăduitor, turnător?!’ Puu! L-am scuipat pe procuror. A venit milițianul la mine și milițianul mi-a zis: ‘Domnule, vezi că ăsta e ultraj!’ ‘Nu e ultraj’, i-am zis! ‘El a venit să îmi propună mie niște lucruri mizerabile. Ca atare m-a instigat la violență’.

Voia să îl torn eu pe Babiuc. Și nici nu aveam la ce să îl torn. Dar faptul că îmi cerea să fiu turnător, l-am scuipat. Cum să îmi ceri tu mie să fiu turnător, mă?! Cum să mă faci tu pe mine să fiu turnător?! Cum să mor eu turnător? Să scrie pe piatra mea de mormânt ‘turnător’?

Principiul foarte important pentru Gigi Becali

M-au chemat la Armată, aveam 19 ani. M-au chemat că aveam liceul și eram la construcții. Și eram mai deștept că aveam liceul, vezi Doamne! Și zice: ‘Domnule, mai avem nevoie să știm și noi ce se întâmplă. Și aia, și aia…’ Și i-am zis: ‘Domnule, dumneata îmi ceri mie să fiu turnător? Uită-te puțin la familia mea câtă pușcărie a făcut’.

Mi-a zis: ‘D-aia faci pușcărie aici, că a făcut și familia ta pușcărie și faci la construcții cu infractorii’. I-am zis: ‘Da, dar nu voi fi niciodată turnător’. E vorba de demnitate, Horia! Viața asta cât e? Mi-a zis acum unul că vrea să ne întâlnim mâine să vorbim.

I-am zis să mă sune mâine, nu ne dăm întâlnire acum. Eu poate mor până mâine, de unde știu dacă trăiesc? Să nu mă țin de cuvânt? Eu vreau să mă țin de cuvânt și mort dacă sunt. Ăsta e caracterul bărbatului!”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, la ediția de luni, 28 iulie.

Gigi Becali și-a amintit de acest moment al vieții sale în contextul scandalului care a condus la demiterea vicepremierului Dragoș Atanasiu. Becali s-a arătat contrariat, la FANATIK, de faptul că Atanasiu a recunoscut în instanță că a mituit timp de 8 ani o funcționară de la ANAF. Femeia „a avut grijă” astfel de afacerile sale.

Gigi Becali, discurs în forță înainte de FCSB - Shkendija

Emanoil Ursache este redactor pe zona de Sport la Fanatik, de la începutul lunii octombrie, A mai lucrat în trecut pentru Evenimentul zilei, România Liberă, Orange Sport, Prima Sport și GSP.
