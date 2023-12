Gigi Becali, reacţie spumoasă după ce Burleanu ar putea deveni preşedintele UEFA: “Să vă spun care ar fi cel mai mare câştig”

Patronul vicecampioanei României a spus că pentru România ar însemna un lucru extraordinar ca Răzvan Burleanu să fie președintele UEFA, spunând că și asta ar însemna că scapă de el.

Gigi Becali, reacţie spumoasă după ce Burleanu ar putea deveni preşedintele UEFA

după ce Răzvan Burleanu ar putea deveni președintele UEFA, spunând că un lucru important ar fi că el o să scape de președintele Federației Române de Fotbal.

„Ar însemna un lucru foarte bun. Ar fi extraordinar să avem un român ca președinte UEFA. Cel mai mare câștig e că scăpăm de el!”.

Gigi Becali a vorbit și despre regula FRF, , moment în care s-a enervat, până când a auzit că nu este o impunere din partea Federației, ci o sumă de bani pe care cluburile o pot pierde în cazul în care nu vor respecta regula:

Noi avem 7! Nu știu dacă e bună sau rea această regulă, dar nu se poate aplica. Să vă spun un lucru, ca să înțelegeți. Ieri, m-a sunat Argăseală și mi-a zis Domnul Becali, trebuie 2 milioane de euro ca să achităm tot, taxe la stat, etc.

Eu mâine trebuie să bag 2 milioane de euro la club. Îl întreb pe Burleanu dacă are ceva la cap? Ai ceva la cap? Adică eu bag 2 milioane de euro că vreau eu, nu că îmi spună cineva.

Că eu când m-am băgat în fotbal, m-am băgat că așa vreau, nu că vine unul să îmi comande mie. Să crească fotbalul românesc pe banii lui”.

„Mă miram și eu! Da, asta poate!”

„N-am știut că nu mai dă bani pentru Academie. În regulă atunci, mă miram și eu. Am fost dezinformat, n-am știut, eu habar n-aveam de sancțiune. Da, asta poate!

Despre mine se poate spune că sunt nebun? Sunt nebun. Nu numai că sunt nebun, sunt și idiot. Că un om care bagă 25 de milioane de euro la fotbal e un idiot. Eu am câștigat ca să scot, să nu dau 200 de milioane de euro. Ce am câștigat? 25 de milioane pe minus… ce am câștigat?”, , la TV .

„Băi, idiotule, ce câștigi tu dacă bagi banii ăștia? E o plăcere idioată. Sunt nebun. Ce fac cu notorietatea avută? Ai bani și nu îi mai vrei… e nebunie.

Burleanu poate să facă tot ce vrea, el administrează Federația, are 20 de milioane de euro la dispoziție. El nu spune că ești obligat, face cum se face în Ungaria. Banii îi dă doar celor care bifează regula asta, asta poate, da! E în regulă”, a mai spus Gigi Becali.