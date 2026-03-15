Gigi Becali, reacție surprinzătoare după ce Mirel Rădoi l-a scos pe Darius Olaru de pe teren. „E piesa principală din echipă”

Mirel Rădoi și-a început cu stângul aventura pe banca celor de la FCSB. Campioana României a obținut doar un punct pe teren propriu cu lanterna roșie din Superliga României, Metaloglobus. La finalul partidei, Gigi Becali a intrat în direct și a făcut câteva declarații cel puțin interesante.

Doar o remiză pentru Mirel Rădoi la meciul de debut pe banca celor de la FCSB

Roș-albaștrii au făcut un meci destul de slab pe Arena Națională. Jucătorii de la FCSB au atacat aproape în permanență, însă ofensiva a fost una destul de sterilă. Elevii lui Mirel Rădoi nu au fost inspirați în fața porții și adesea au ales soluții individuale. În plus, și Metaloglobus a pus pericol în câteva rânduri.

Pare evident că Mirel Rădoi are serios de muncă la campioana României. Noul antrenor al celor de la FCSB a folosit un sistem nou în duelul cu Metaloglobus, însă în continuare trebuie să lucreze mult la antrenamente, întrucât jucătorii par blocați din punct de vedere mental și nu aleg mereu soluțiile corecte.

Gigi Becali a vorbit despre schimările făcute de Mirel Rădoi în primul său meci la FCSB

În repriza a doua a jocului, Mirel Rădoi a făcut o schimbare neașteptată. l-a scos de pe teren pe , care a făcut un joc modest, și l-a înlocuit cu Tavi Popescu. Gigi Becali a spus clar că Olaru este motorul echipei.

„Eu știu un singur lucru. Am învățat de când sunt la echipa asta. Fără Olaru e greu să câștigi meciul. Nu știu ce să spun. Nu am ce să îi spun lui Mirel. A făcut omul ceva. Cum să mă bag eu în ce a făcut omul? Să vedem ce îi iese lui. A văzut și el probabil, nu știu.

Ca specialist a văzut ceva. Probabil o să schimbe ceva. Ce să îi spun eu? Nici în privat nu îi spun nimic. Olaru știu că e piesa principală din echipă. Când a fost schimbat eu m-am bucurat. Dădea pase doar la adversar. Mă enervează. Nu transmit niciun mesaj, asta e părerea mea. Mi-a convenit când a ieșit Olaru. Nu am ce să comentez”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.