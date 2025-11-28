Gigi Becali, reacție surprinzătoare după conflictul Crețu – Ngezana: „Trebuie să fii înjurat în piața publică!”

ADVERTISEMENT

continuă, iar campioana României a pierdut și meciul cu Steaua Roșie Belgrad, din grupa principală a Europa League.

Gigi Becali se implică în scandalul dintre Crețu și Ngezana

Gigi Becali spune că este de partea lui Valentin Crețu, cel care l-a jignit pe Ngezana la finalul partidei pe care FCSB a jucat-o în Serbia.

„Eu vreau să spun așa. Noi avem cei mai buni, înțelepți și înțelegători fani. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva altundeva, ar fi fost scandal mare. Dar înțelepciunea vine și datorită bucuriilor pe care noi le-am adus. Suporterii au perfectă dreptate.

Ce a zis Crețu? La mine nu contează coleg, necoleg. Ești coleg, te iau în brațe și te încurajez, dar încă o dată și încă o dată? La revedere! Uite, o zic eu acum! Ai ales să fii fotbalist? Dacă ai ales să fii fotbalist trebuie să știi că tu joci fotbal și se uită la tine zeci de mii și milioane de suporteri.

Apoi, dacă tu ți-ai ales asta, și ai un contract cu un om, și iei pe lună 20.000 – 30.000 de euro, care e o avere pentru un om, trebuie să îți duci viața în așa fel încât să duci contractul până la capăt! Da, se acceptă de la un coleg. Și în public, da. Dacă tu distrugi munca atâtor oameni și speranțele a milioanelor de oameni, trebuie să fii înjurat în piața publică!”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

Ce s-a întâmplat la finalul partidei dintre Steaua Roșie și FCSB

După fluierul final al confruntării de la Belgrad, jucătorii de la FCSB au mers la Peluza Nord, care a făcut deplasarea pentru a susține echipa. Acolo, liderul suporterilor bucureșteni, Gheorghe Mustață, a încercat să aibă un dialog cu jucătorii și le-a reproșat acestora faptul că au pierdut partida, chiar și în condițiile în care au avut un om în plus din prima parte a meciului.

la adresa colegului său, Ngezana, care a greșit la gol: „Ce să facem dacă ăla doarme pe el?”. Căpitanul echipei, Florin Tănase, i-a spus colegului său să tacă și să nu mai aibă cuvinte în plus de comentat, mai ales că în zonă erau camere de filmat.