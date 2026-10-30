Gigi Becali, reacție surprinzătoare după „dubla” lui Daniel Bîrligea în meciul lui Frosinone: „Vreau și jucătorul înapoi, și 5 milioane!”

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Daniel Bîrligea (26 de ani) a semnat o „dublă” în victoria de pe teren propriu a lui Frosinone, scor 5-1, cu Lecce. Meciul din runda a 9-a din acest sezon de Serie A a fost cu noroc pentru vârful român. Gigi Becali a reacționat după ce atacantul său a spart gheața în Italia și a spus că își dorește ca el să revină la FCSB.

Gigi Becali, reacție după „dubla” lui Daniel Bîrligea în Serie A

Frosinone a primit vizita lui Lecce în etapa a 9-a din acest sezon din Serie A. Gazdele s-au impus cu un categoric 5-1, . Vârful român intrase pe teren în minutul 70 și a reușit să marcheze la doar două minute apoi. Cea de-a doua reușită a venit în minutul 90+4, când se stabilea scorul final. Gigi Becali a reacționat în urma performanței bifate de jucătorul său și este sigur că va încasa 5 milioane de euro în schimbul lui Bîrligea. Totuși, latifundiarul din Pipera a mărturisind că speră ca jucătorul să revină la echipa lui după împrumutul în Serie A, regretând faptul că nu s-a gândit să stipuleze și o clauză în cazul în care echipa italiană prinde cupele europene.

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„La Frosinone m-am uitat, normal că m-am uitat. Acum mă uit mai mult la Serie A decât la România. Acum au 17 puncte, nu mai au cum (n.r. să retrogradeze). Mai au alții sub ei, nu mai au cum să retrogradeze. Nu e vorba de asta, mie îmi pare rău că nu am pus clauză că, dacă joacă în cupele europene, să mai iau încă 3 milioane, că erau de acord. Dar nu m-am gândit. Ei joacă foarte bine, au făcut egal cu Atalanta. Știam eu vreodată cum sunt rezultatele în fotbalul italian? Să vezi ce să urmăresc acum, sunt 5 milioane (n.r. de euro), nu? Nu-mi convine că a marcat! Dacă el joacă prost, lor nu le mai convine să-i dea salariul. Îmi dau și banii, pentru că sunt obligați, dar nu sunt obligați să ia și jucătorul. Eu vreau să iau și jucătorul, și 5 milioane”, a declarat Gigi Becali, la

Daniel Bîrligea a spus motivul pentru care are evoluții bune la Frosinone

După meciul câștigat în care a marcat de două ori, Daniel Bîrligea a dezvăluit că echipa lui merge atât de bine , tehnicianul care se află pe banca echipei din vara anului trecut. „Antrenorul ne ‘omoară’ în fiecare zi, și cu indicații, și cu muncă. Nu ne insultă, dar ne suflă mereu în ceafă, ne pune să dăm totul în fiecare zi. Determinarea lui ne încurajează cu adevărat!”, le-a spus atacantul român celor de la DAZN după victoria cu 5-1 în fața lui Lecce.

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Cum se descurcă FCSB fără Daniel Bîrligea în atac

FCSB se bazează în atac, după plecarea lui Daniel Bîrligea în Italia, pe Andrei Stoian, Denis Drăguș și Arnold Garita. Primul, și cel mai mic dintre atacanți, are deja 3 reușite în acest sezon, cât avea și jucătorul împrumutat la Frosinone până la mutarea în Serie A. Denis Drăguș nu a apucat să marcheze până acum, el bifând puține minute și accidentându-se în partida de campionat pierdută la Craiova. Garita a marcat un singur gol, însă la echipa sa. Un alt nume surprinzător pe lista marcatorilor la FCSB vine din zona mediană, anume Joao Paulo, care a punctat tot de 3 ori până acum în acest sezon. La borna de două goluri a ajuns franco-algerianul Aymen Boutoutaou, grație „dublei” din derby-ul câștigat de FCSB cu 4-1 contra Rapidului.