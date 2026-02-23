Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”

ADVERTISEMENT

Scandalul iscat în weekend, la derby-ul Rapid – Dinamo, care are la origine clipul controversat postat în online de clubul din Ștefan cel Mare, a fost comentat și de Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB a avut o reacție surprinzătoare pe această temă destul de sensibilă.

Cum a comentat patronul FCSB scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia?”

S-au inflamat la maxim spiritele în duelul Rapid – Dinamo încă dinainte ca echipele antrenate de Costel Gâlcă și Zeljko Kopic să pășească pe gazonul de pe Arena Națională. Totul a plecat de la o postare a ”câinilor” pe contul lor oficial de Facebook.

ADVERTISEMENT

Vineri, 21 februarie, , realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Aici apărea un câine roșu adulmecând o pană de culoare închisă pe Arena Națională. Montajul a lăsat loc de interpretări.

Gigi Becali a comentat, la FANATIK SUPERLIGA, acest scandal între cele două grupări. Șeful celor de la FCSB nu înțelege rostul supărărilor și al dușmăniilor iscate de această postare. A dat ca exemplu situația în care se află el înainte de unele meciuri importante, când unii îl ironizează postând imagini cu oi sau ciobani.

ADVERTISEMENT

„Haideți să vă spun eu un lucru. Pentru ce se supără ei? Ei trebuie să arate pe teren. Și ce-i cu asta? Au arătat câinele cu o pană. Și dacă au făcut asta, ce? (n.r. au spus că e un atac rasist, că îi face cu pene) Știu la ce te referi. Ei, pe urmă, pun un câine în cioc la un vultur, dacă au pus ei pană. Sau dacă ei zic că e cioară, uite că au mâncat cioara. Ce mare lucru? Contează că facem noi asta? Contează ce facem pe teren.

ADVERTISEMENT

M-am supărat eu când pun oaia? Mă supăr eu vreodată. Ei pun acolo ba oaia, ba cu căciulă în cap, ca ciobanii. Mă supăr eu? Nu mă supăr. Fiecare om face ce vrea. (n.r. cu oaia niciodată nu v-a deranjat?) Pe cuvântul meu de onoare că nu. Păi, de ce? Mă asociază pe mine cu ciobanul. Păi, și eu nu sunt? Nu am fost de mic copil? Nu mulg oi, nu tai miei, nu am crescut pe câmp, nu dormeam pe ploaie și pe vânt? Pășteam oile. Mi-e rușine de adevărul meu? Nu îmi este”, afirmă Becali.

Gigi Becali, despre atacurile dintre rivale: „Ăsta e rostul galeriei”

Gigi Becali le ia apărarea celor din . Patronul campioanei afirmă că acesta este rostul și farmecul suporterilor. În final însă, tot ceea ce contează este rezultatul.

ADVERTISEMENT

„(n.r. prea se exagerează totul în ziua de azi?) Da, ăia fac și ei. Fă și tu acum, după ce i-ai bătut. Poți să faci un câine caricaturizat. Poți să faci orice. Pentru ce îi afectează pe ei că au făcut un câine cu pene. Dacă nu sunt aceste ironii… ăsta e rostul galeriei. Ăsta e farmecul lor. Ba o ironie, ba o cântare.

În viața asta, fapta vorbește. Ce a vorbit între Rapid și Dinamo a fost scorul 2-1. Acest scor vorbește. Restul, caricaturi, pene, vulturi, câini, acestea doi bani nu fac. Ce rămâne contează. Tot ce se face în jurul fotbalului este pentru rezultatul final”, mai spune Becali.