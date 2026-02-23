Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”

Gigi Becali a comentat scandalul uriaș izbucnit înainte de derby-ul Rapid - Dinamo. Patronul celor de la FCSB a avut o reacție surpriză legată de imaginile apărute în online.
Adrian Baciu
23.02.2026 | 16:30
Gigi Becali reactie surpriza in scandalul de la Rapid Dinamo Mam suparat eu cand au pus oaia Nu imi e rusine de adevarul meu
EXCLUSIV FANATIK
Cum comentează Gigi Becali scandalul de la Rapid - Dinamo, cu clipul controversat. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Scandalul iscat în weekend, la derby-ul Rapid – Dinamo, care are la origine clipul controversat postat în online de clubul din Ștefan cel Mare, a fost comentat și de Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB a avut o reacție surprinzătoare pe această temă destul de sensibilă.

Cum a comentat patronul FCSB scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia?”

S-au inflamat la maxim spiritele în duelul Rapid – Dinamo încă dinainte ca echipele antrenate de Costel Gâlcă și Zeljko Kopic să pășească pe gazonul de pe Arena Națională. Totul a plecat de la o postare a ”câinilor” pe contul lor oficial de Facebook.

ADVERTISEMENT

Vineri, 21 februarie, pe pagina oficială de socializare a lui Dinamo, a apărut un videoclip de câteva secunde, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Aici apărea un câine roșu adulmecând o pană de culoare închisă pe Arena Națională. Montajul a lăsat loc de interpretări.

Gigi Becali a comentat, la FANATIK SUPERLIGA, acest scandal între cele două grupări. Șeful celor de la FCSB nu înțelege rostul supărărilor și al dușmăniilor iscate de această postare. A dat ca exemplu situația în care se află el înainte de unele meciuri importante, când unii îl ironizează postând imagini cu oi sau ciobani.

ADVERTISEMENT
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Digi24.ro
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului

„Haideți să vă spun eu un lucru. Pentru ce se supără ei? Ei trebuie să arate pe teren. Și ce-i cu asta? Au arătat câinele cu o pană. Și dacă au făcut asta, ce? (n.r. au spus că e un atac rasist, că îi face cu pene) Știu la ce te referi. Ei, pe urmă, pun un câine în cioc la un vultur, dacă au pus ei pană. Sau dacă ei zic că e cioară, uite că au mâncat cioara. Ce mare lucru? Contează că facem noi asta? Contează ce facem pe teren.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
Digisport.ro
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”

M-am supărat eu când pun oaia? Mă supăr eu vreodată. Ei pun acolo ba oaia, ba cu căciulă în cap, ca ciobanii. Mă supăr eu? Nu mă supăr. Fiecare om face ce vrea. (n.r. cu oaia niciodată nu v-a deranjat?) Pe cuvântul meu de onoare că nu. Păi, de ce? Mă asociază pe mine cu ciobanul. Păi, și eu nu sunt? Nu am fost de mic copil? Nu mulg oi, nu tai miei, nu am crescut pe câmp, nu dormeam pe ploaie și pe vânt? Pășteam oile. Mi-e rușine de adevărul meu? Nu îmi este”, afirmă Becali.

Gigi Becali, despre atacurile dintre rivale: „Ăsta e rostul galeriei”

Gigi Becali le ia apărarea celor din galeriile de fotbal care se atacă și își aruncă ironii înainte și în timpul meciurilor. Patronul campioanei afirmă că acesta este rostul și farmecul suporterilor. În final însă, tot ceea ce contează este rezultatul.

ADVERTISEMENT

(n.r. prea se exagerează totul în ziua de azi?) Da, ăia fac și ei. Fă și tu acum, după ce i-ai bătut. Poți să faci un câine caricaturizat. Poți să faci orice. Pentru ce îi afectează pe ei că au făcut un câine cu pene. Dacă nu sunt aceste ironii… ăsta e rostul galeriei. Ăsta e farmecul lor. Ba o ironie, ba o cântare.

În viața asta, fapta vorbește. Ce a vorbit între Rapid și Dinamo a fost scorul 2-1. Acest scor vorbește. Restul, caricaturi, pene, vulturi, câini, acestea doi bani nu fac. Ce rămâne contează. Tot ce se face în jurul fotbalului este pentru rezultatul final, mai spune Becali.

Patronul FCSB, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid - Dinamo: “M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”

Pregăteşte Gigi Becali o primă specială pentru Oţelul Galaţi?! Patronul FCSB a spus...
Fanatik
Pregăteşte Gigi Becali o primă specială pentru Oţelul Galaţi?! Patronul FCSB a spus tot: „Premierea nu e mită! Nu e ilegal”
Gigi Becali râde de demersul fanilor dinamovişti ca echipa să piardă intenţionat cu...
Fanatik
Gigi Becali râde de demersul fanilor dinamovişti ca echipa să piardă intenţionat cu FC Argeş: “Eu vreau să se dea la o parte, noi tot vom fi în play-off”
Gigi Becali regretă strategia de transferuri din iarnă de la FCSB: „Îmi pare...
Fanatik
Gigi Becali regretă strategia de transferuri din iarnă de la FCSB: „Îmi pare rău că i-am dat pe Alibec şi Politic! N-am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Conflict în direct între Robert Niță și Florin Manea: 'Nu știam unde e...
iamsport.ro
Conflict în direct între Robert Niță și Florin Manea: 'Nu știam unde e fața mea de masă, ți-ai făcut tu costum din ea' / 'Sună-ne mâine, că ne deranjezi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!