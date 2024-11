Gigi Becali, reacție tare despre intenția CSA de a-l da în judecată pe Mircea Lucescu pentru declarația „FCSB e Steaua”. Ce vrea să facă în Parlamentul României

Scandalul dintre FCSB și Steaua București este departe de a se încheia, iar tensiunile continuă să escaladeze. De această dată, selecționerul României, Mircea Lucescu, a fost implicat în dispută, după ce a folosit denumirea „Steaua” pentru a face referire la FCSB, o afirmație care a atras reacții din partea clubului Steaua București .

Mircea Lucescu, în vizorul celor de la Steaua București

. În ciuda zvonurilor legate de eventuale acțiuni în instanță, „Il Luce” a refuzat să cedeze presiunilor.

Gigi Becali îl laudă pe Mircea Lucescu

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intervenit în acest scandal. El este de părere că Mircea Lucescu nu poate fi dat în judecată de „militari”. Ba mai mult, omul de afaceri îl vede pe „Il Luce” un om mult prea serios pentru a da înapoi.

„Lucescu e om care să dea înapoi vreodată? La ce să dea înapoi? Dacă îl iei pe Lucescu, nu poți să-i reproșezi nimic. Cine poate să-i reproșeze ceva? A făcut vreodată caterincă? Eu mai fac. Dar l-ai văzut pe el să facă? Omul e serios. De ce să dea înapoi? El e om deștept.

Hotărârea aia judecătorească nu îi e opozabilă lui. FCSB-ului îi este opozabilă. Nu avem voie să folosim numele. Ei pot să trimită notificare judecătorească prima dată dacă vor prejudicii. Nu e opozabilă hotărârea. Ei trebuie să comunice la federație, iar federația trebuie să-i transmită lui Lucescu. Dacă se întâmplă asta și Lucescu zice în continuare Steaua, atunci îl pot da în judecată. Pot spune: Da, i-am notificat.

Lucescu o să-i dea la palmă cu dungă. Altă chestiune: nimeni nu poate schimba percepția publică. Voința publicului trebuie implementată. Nu știu ei chestiuni de-astea de rafinament. Intru eu în Parlament și o să reglementăm. Eu doar o să propun. O să zic anomaliile și se votează”, a explicat Gigi Becali la Fanatik Superliga.

Gigi Becali: „O să propun legi în Parlament! Sunt niște lucruri pe care o să le clarificăm”

În plus, finanțatorul celor de la FCSB a anunțat planurile sale din politică. El își dorește o mai bună reglementare a regulamentelor legate de palmaresul unei echipe. De asemenea, Gigi Becali anunță că nu mai vrea să vadă concerte și festivaluri pe stadioanele din România.

„Pentru mine e o tâmpenie. În țara asta sunt numai anomalii. Ia toate echipele României. Toate au clacat. Am adus în România 250 de milioane de euro din calificări în cupele europene și vânzare de jucători. Nu am vândut nici cerestea, nici petrol, nici rezervele pământului. Nimic. Nici apă n-am vândut. Am dat fotbaliști și am adus 250 de milioane. Dacă un om face asta, pentru ce îl necăjiți? O să propun legi în Parlament. Sunt în stare. Trebuie să fie în lege. Ce înseamnă palmares? Ce înseamnă să preiei activitatea unei echipe? Trebuie să clarificăm.

Sunt niște lucruri pe care o să le clarificăm. Eu am terenul de fotbal, am dat bani la buget pentru fotbal și vii tu și faci mie Untold și alte prostii pe stadion. Fă pe câmp. Pe stadion se joacă fotbal. Nu doar pe Arena Națională. Tot ce înseamnă stadion pe teritoriul României. Atât timp cât există activitate sportivă și e nevoie de stadion, altceva se face pe câmp”, a mai spus Gigi Becali, în exclusivitate, la Fanatik Superliga.