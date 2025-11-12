Gigi Becali, reacție uluitoare după ce Filipe Coelho l-a înlocuit pe finul său, Mirel Rădoi, pe banca Universității Craiova: „Asta simt”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a despărțit de Mirel Rădoi după eșecul suferit duminică împotriva UTA-ei, 1-2, iar în locul său a fost numit portughezul Filipe Coelho. Gigi Becali a oferit o primă reacție după ce lusitanul a fost confirmat oficial drept noul antrenor principal al grupării din Bănie.

Gigi Becali, reacție uluitoare după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Gigi Becali a afirmat că Universitatea Craiova ar fi luat titlul în cazul în care Mirel Rădoi ar fi continuat pe banca echipei. Patronul celor de la FCSB este de părere că acest lucru nu se va întâmpla însă odată cu numirea portughezului Filipe Coelho în rolul de antrenor principal.

ADVERTISEMENT

„Eu n-am socializări, rețele, nu mă interesează, dar voi trebuie să le știți, că le cercetați, eu doar le simt. Eu nu știu, eu nu mă pricep, spun doar ce simt. Eu simt că Mirel Rădoi câștiga campionatul, dar acum simt că nu mai câștigă. Eu spun ce simt, nu am făcut facultate de Harvard”, a spus Gigi Becali într-o intervenție la , la scurt timp după anunțul oficial al Craiovei cu privire la .

Când se vor întâlni FCSB și Universitatea Craiova

În acest moment, Universitatea Craiova ocupă locul 4 în Superligă, cu 29 de puncte, la 6 în urma liderului Rapid. De cealaltă parte, FCSB, care a remizat cu Hermannstadt, 3-3, în etapa a 16-a, se află pe poziția a 9-a, cu 20 de puncte. Cele două formații s-au întâlnit pe 5 octombrie în capitală, iar campioana a avut câștig de cauză, scor 1-0, după un gol înscris de Florin Tănase dintr-o lovitură de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și FCSB vor disputa două meciuri directe la rând în februarie 2026, ambele pe „Ion Oblemenco”. Mai întâi, cele două echipe se vor întâlni la mijlocul săptămânii, în jurul datei de 11 februarie, în etapa a 3-a a grupei B din Cupa României Betano, iar câteva zile mai târziu vor juca în runda a 27-a a sezonului regulat din Superligă.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Gigi Becali după plecarea finului său, Mirel Rădoi, de la Universitatea Craiova

Luni, cu câteva ore înainte de anunțul oficial al despărțirii lui Mirel Rădoi de Universitatea Craiova, . „O să vă spun ce cred eu. El, Mirel, este foarte orgolios și nu acceptă să intre cineva să-i bage lui strâmbe la echipă. Este posibil să se fi implicat cineva și a făcut un compromis înainte de meci.

E posibil, eu așa zic! Din cauză că a făcut acel compromis, el să fi spus ‘l-am făcut, acum la revedere!’. Eu așa cred că a fost. (n.r. Mirel a avut mână liberă totală) Lasă că poate îl iau eu pe Rădoi! La mine vine, iar a doua zi își dă demisia! Nu îl iau, că mă cert cu el. E finul meu, nu mă gândesc să-l iau. Ce fac, mă cert cu finul meu pentru fotbal? Ce, sunt nebun?”, a afirmat patronul FCSB-ului.