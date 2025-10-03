Gigi Becali, reacție vehementă la adresa lui Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: „Băi, de ce l-am votat pe el?”

Informaţia că , publicată joi în exclusivitate de FANATIK, a fost comentată de Gigi Becali în direct la „FANATIK SUPERLIGA”. Patronul FCSB, care este şi parlamentar, a avut o reacţie vehementă la adresa fostului şef al statului.

Gigi Becali despre Klaus Iohannis: „Ce avea el cu România? El e neamţ”

Gigi Becali consideră că o parte din vină pentru ruşinea naţională ca un fost preşedinte să fie executat silit o are şi electoratul, pentru că a ales un astfel de om în fruntea ţării.

„Păi dacă noi l-am votat? Pentru ce l-am votat noi pe el? Ce avea el cu România? Avea el ceva cu România? Când spuneam eu: ‘Păi de ce să-l votezi pe unul care nu-i român?’ Adică dacă părinţii lui stau în Germania, sunt nemţi. El este neamţ. De ce să te votez pe tine? Păi îţi dai seama cât de sclav sunt eu? Adică tu eşti neamţ, părinţii tăi în Germania, n-ai nicio legătură… Nici măcar – şi ăsta e cel mai important lucru – nici ortodox nu eşti! Iar eu te votez pe tine. Îţi dai seama cât de sclav sunt?”, a spus Gigi Becali, în discuţia cu Horia Ivanovici.

Klaus Iohannis, executat silit. Gigi Becali: „Bravo ANAF-ului că l-a umilit”

Cât despre umilinţa suferită de Klaus Iohannis joi, când i-a fost luată casa, : „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Suntem noi sclavi, dar când ne ridicăm dup-aia, spargem mămăliga!

Păi dacă tu ai venit, nici nu eşti român, ne-ai paradit, ne-ai distrus în continuu, n-ai făcut nimic. Te-ai plimbat numai cu avioane de milioane de euro şi cu lemn de mahon şi chiuvete de aur. Te-ai dus prin toată ţările şi ai cheltuit banii. Nimic n-ai făcut, numai interesele străinilor le-ai urmat. Acum, stai mă puţin să te paradim şi noi!”.

Gigi Becali a admis totuşi că Iohannis nu a fost atât de rău pe cât ar fi putut să fie, făcând o comparaţie cu predecesorul acestuia. „Până la urmă, el rele n-a făcut, adică nu s-a băgat să dea ordine la procurori şi la judecători. N-a făcut asta, cum a făcut unul, îl ştiţi voi, care dădea ordine”, a încheiat Gigi Becali.

