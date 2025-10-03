News

Gigi Becali, reacție vehementă la adresa lui Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: „Băi, de ce l-am votat pe el?”

Gigi Becali a avut o reacţie vehementă la adresa lui Klaus Iohannis, după ce ANAF a pus sechestru pe casa pe care fostul preşedinte o ocupa nelegal la Sibiu.
Daniel Spătaru
03.10.2025 | 16:20
Gigi Becali reactie vehementa la adresa lui Klaus Iohannis executat silit de ANAF Bai de ce lam votat pe el
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali consideră că românii n-ar fi trebuit să-l voteze pe Klaus Iohannis pentru funcţia de preşedinte al României Foto: colaj Fanatik

Informaţia că fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost executat silit, publicată joi în exclusivitate de FANATIK, a fost comentată de Gigi Becali în direct la „FANATIK SUPERLIGA”. Patronul FCSB, care este şi parlamentar, a avut o reacţie vehementă la adresa fostului şef al statului.

Gigi Becali despre Klaus Iohannis: „Ce avea el cu România? El e neamţ”

Gigi Becali consideră că o parte din vină pentru ruşinea naţională ca un fost preşedinte să fie executat silit o are şi electoratul, pentru că a ales un astfel de om în fruntea ţării.

„Păi dacă noi l-am votat? Pentru ce l-am votat noi pe el? Ce avea el cu România? Avea el ceva cu România? Când spuneam eu: ‘Păi de ce să-l votezi pe unul care nu-i român?’ Adică dacă părinţii lui stau în Germania, sunt nemţi. El este neamţ. De ce să te votez pe tine? Păi îţi dai seama cât de sclav sunt eu? Adică tu eşti neamţ, părinţii tăi în Germania, n-ai nicio legătură… Nici măcar – şi ăsta e cel mai important lucru – nici ortodox nu eşti! Iar eu te votez pe tine. Îţi dai seama cât de sclav sunt?”, a spus Gigi Becali, în discuţia cu Horia Ivanovici.

Klaus Iohannis, executat silit. Gigi Becali: „Bravo ANAF-ului că l-a umilit”

Cât despre umilinţa suferită de Klaus Iohannis joi, când i-a fost luată casa, Gigi Becali a spus: „Bravo ANAF-ului, că l-au umilit! Suntem noi sclavi, dar când ne ridicăm dup-aia, spargem mămăliga!

Păi dacă tu ai venit, nici nu eşti român, ne-ai paradit, ne-ai distrus în continuu, n-ai făcut nimic. Te-ai plimbat numai cu avioane de milioane de euro şi cu lemn de mahon şi chiuvete de aur. Te-ai dus prin toată ţările şi ai cheltuit banii. Nimic n-ai făcut, numai interesele străinilor le-ai urmat. Acum, stai mă puţin să te paradim şi noi!”.

Gigi Becali a admis totuşi că Iohannis nu a fost atât de rău pe cât ar fi putut să fie, făcând o comparaţie cu predecesorul acestuia. „Până la urmă, el rele n-a făcut, adică nu s-a băgat să dea ordine la procurori şi la judecători. N-a făcut asta, cum a făcut unul, îl ştiţi voi, care dădea ordine”, a încheiat Gigi Becali.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
