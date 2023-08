Gigi Becali, reacții spumoase după 2-1 cu Iași. „Aduceți-ne echipe din Danemarca!”

FCSB a câștigat cu și are maximum de puncte după cinci meciuri disputate în SuperLiga. Roș-albaștrii au avut emoții în final de meci, în condițiile în care oaspeții au pus presiune.

Gigi Becali, reacții spumoase după 2-1 cu Iași: “Aduceți-ne echipe, nu mai avem cu cine să jucăm. Aduceți-ne din Danemarca“

Gigi Becali a declarat într-o conferință de presă organizată ad-hoc la Palat că a fost mulţumit de prestaţia celor de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a declarat că echipa lui este cea mai puternică:

“Aduceți-ne echipe, nu mai avem cu cine să jucăm. Aduceți-ne din Danemarca. Este fotbal, ne supărăm de la fotbal? N-am avut nicio emoție. Cum poți să ai emoții, când e mingea doar la tine.

Numai Compagno a avut trei singur cu portarul. Ei au dat un gol care se poate da oricând. N-am avut nicio emoție, echipa a fost prea puternică. Nici nu s-au apropiat de careu.

Pe mine nu mă interesează spectacolul, vreau să dăm gol. Vreau să specific ceva. Coman când a fost întrebat aseară, el a fost intrigat de întrebarea jurnalistului, nu cum zice Naum.

“Coman nu avea cum să fie supărat, că tot el vrea mai mult antrenament”

Tu întrebi jucătorii asta? Nu a vrut să răspundă. Niciodată n-am spus 4 ore antrenament ce a spus Meme. Cred că a visat. Am spus o oră în plus de antrenament și apoi am lăsat la o jumătate de oră.

Asta știe și Pinti, că s-a mirat. Eu nu le ştiu de la mine. Tot de la jucători spun ce zic. , că tot el vrea mai mult antrenament. Nu vreau să vi le spun pe toate. Cer eu pentru că cer ei.

“Pe Cordea am luat 1.300.000 de euro”

Coman vrea el mai mult antrenament. Cum să se supere la întrebarea aia? De Chiricheş i-am spus eu lui Pinti. Să îi spună că nu sunt supărat pe el. Nu sunt supărat pentru că era greu să îi scoatem pe ăia.

Nu aveam cum să îi scoatem. Nu vedeţi că eu iau jucători gratis? Pe Cordea am luat 1.300.000 de euro. Poate Vali Gheorghe să plece şi Creţu a plecat. În rest nu mai pleacă. La iarnă… Vedem cu Compagno”, a spus Gigi Becali.

