Sport

Gigi Becali și-a recunoscut greșeala din FCSB – Petrolul 2-2: „Nu va mai fi scos”. Contre cu Vali Moraru: „Vreți să ne certăm iar?”

FCSB a obținut doar un singur punct cu Petrolul în etapa a 9-a din SuperLiga. Gigi Becali a intrat în direct și și-a recunoscut greșeala, dar s-a contrat cu moderatorul Vali Moraru.
Gabriel-Alexandru Ioniță, Mihai Dragomir
14.09.2026 | 23:40
Gigi Becali sia recunoscut greseala din FCSB Petrolul 22 Nu va mai fi scos Contre cu Vali Moraru Vreti sa ne certam iar
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Gigi Becali, reacție dură după FCSB - Petrolul 2-2. Ce i-a spus moderatorului Vali Moraru. Foto: Renato Anghelescu / Colaj FANATIK.
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Etapa a 9-a din SuperLiga le-a adus celor de la FCSB doar un singur punct din confruntarea de acasă cu Petrolul. Gigi Becali a intrat în direct imediat după fluierul final și a făcut iureș. Contre tari cu moderatorul TV Vali Moraru.

Gigi Becali, dezamăgit de echipa lui după FCSB – Petrolul 2-2

Doar un punct a scos FCSB din remiza cu Petrolul. Oaspeții au deschis scorul pe Arena Națională, dar trupa lui Marius Baciu a fost cea care a condus la pauză și chiar și mare parte din actul secund. Malula a stabilit însă scorul final în minutul 66, spre dezamăgirea bucureștenilor. Gigi Becali a intrat în direct și a recunoscut că Karlo Muhar, care a debutat la FCSB cu o gafă, nu trebuia scos din teren. Decizia nu i-a aparținut patronului roș-albaștrilor, ci membrilor staff-ului tehnic.

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„(n.r. Dacă e nemulțumit de rezultat) Corect, normal, nu? Am avut multe ocazii, trebuia să câștigăm jocul ăsta. Când vrei să fii echipă mare, nu poți să rămâi într-un scor de un gol diferență, că iei un gol din fază fixă și după aia eșec. Am greșit cu siguranță, nu trebuia Muhar schimbat, chiar dacă avea galben”, a spus inițial Gigi Becali.

Gigi Becali s-a contrat în direct cu Vali Moraru după FCSB – Petrolul 2-2

Ulterior, moderatorul TV Vali Moraru l-a întrebat pe Gigi Becali cine a fost autorul real al schimbărilor făcute de FCSB la pauza meciului cu Petrolul, moment în care latifundiarul din Pipera și-a ieșit din fire. „Vorbim de fotbal sau de cine a făcut schimbările? Vreți să vorbim de fotbal sau vreți să ne certăm iar? Mă interesează de fotbal, nu de cine a făcut schimbările? Dacă ai ghicit, bravo ție!”.

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Gigi Becali, furios după ce staff-ul FCSB-ului nu i-a ascultat ordinele

Gigi Becali și-a continuat discursul criticându-i pe membrii staff-ului de la FCSB, cărora le-a spus să le precizeze clar jucătorilor să nu mai dribleze la mijlocul terenului și să joace simplu. „Nu poți să ai mijlocul terenului nici cu Joao Paulo. Le-am spus să îi spună să nu mai dribleze la mijlocul terenului. Gnahore nu se arată la pas, joacă la alibi. Muhar nu va mai fi scos din teren, nici dacă are cartonaș galben. Să vedem, poate o să joace Cisotti la mijlocul terenului. Cert e că echipa e în progres și suntem acum în căutarea soluțiilor!”, a mai spus Gigi Becali la TV Digi Sport.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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