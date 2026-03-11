Gigi Becali regretă că nu a transferat doi dintre titularii Craiovei. „Eu l-am luat pe Vână!”. Forțează iar „pista Macalou”?! Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit enorm în acest sezon, care încă nu s-a terminat complet. Gigi Becali își reproșează acum că nu a adus jucătorii care fac acum ravagii în SuperLiga la echipele rivale.

Gigi Becali regretă că nu i-a transferat pe Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău, titularii Craiovei

FCSB va juca pentru prima dată în play-out în acest sezon. Lotul bucureștenilor, deși era inițial același ca în sezonul precedent, cu mici adăugiri, nu s-a ridicat la nivelul competițiilor din actuala stagiune.

După ce vărul , Gigi Becali a dezvăluit că regretă că nu i-a adus la FCSB pe Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău, actualii jucători de bază ai Universității Craiova.

„Regret că nu l-am luat pe Băluță, când era la Viitorul. A vorbit Meme cu cineva de acolo și nu i-a dat niște calificative bune. Am regret că nu l-am luat și pe Cicâldău, înainte să îl ia Craiova prima dată. Erau Tănase și Coman și mi-au zis să îl iau pe Cicâldău, eu l-am luat pe Vînă.

Așa regret că nu i-am luat nici pe Louis Munteanu și Korenica. Dacă luam fundașul central de la FC Argeș aveam under. Dacă nu îi luam pe Politic și Alibec, nu-i mai băgam… nu-i dădeam nici împrumut și încurcau ei cu jucătorii lor alte echipe. Ce am făcut mi-a fost împotrivă, nimic nu mi-a ieșit”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali își reproșează că nu l-a adus pe Issouf Macalou

. Talentatul fotbalist al ardelenilor a fost dorit de FCSB, în iarna acestui an. Gigi Becali regretă că nu l-a adus la echipa lui și că a irosit banii pe alte transferuri neinspirate.

„Normal că îmi pare rău. Am zis de Macalou acum un an… Îmi spunea și Florin Vulturar. Mă consult și eu. Dacă oamenii cu care mă consult îmi spun că e lent… eu nu știu, zic și eu așa.

Am făcut ce am vrut eu… uite ce am făcut, i-am luat pe Politic și Alibec și 2 milioane s-au dus pe apa sâmbetei. Când văd că greșesc, mai întreb și pe alții, nu mai am curaj să fac ce vreau eu”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali a spus de ce nu vrea Universitatea Craiova campioană

Latifundiarul din Pipera a mai spus și de ce nu își dorește să vadă Universitatea Craiova campioană la finalul sezonului. Gigi Becali nu concepe succesul pentru rivalele sale.

„Eu nu doresc răul Craiovei. Nu le doresc succesul. Nu vreau succesul celor cu care concurez, nu vreau succes. Să nu aibă bani prea mulți dacă iau campionatul!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.