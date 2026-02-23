Gigi Becali regretă strategia de transferuri din iarnă de la FCSB: „Îmi pare rău că i-am dat pe Alibec şi Politic! N-am văzut în viaţa mea fotbalist în halul ăsta”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a intrat furibund în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB a criticat transferurile lui Dennis Politic și Denis Alibec la Hermannstadt, respectiv Farul. Latifundiarul din Pipera a avut însă cuvinte de laude la adresa lui Istvan Kovacs.

Gigi Becali regretă că i-a dat de la FCSB pe Politic și pe Alibec

Victoria lui U Cluj, scor 3-1, la Botoșani, și victoria lui FC Argeș, scor 1-0, cu Farul, a redus considerabil șansele roș-albaștrilor de a intra în play-off. Unul dintre marile regrete ale lui Gigi Becali e faptul că i-a cedat în iarnă pe Dennis Politic și pe Denis Alibec.

„Aici e chestie de ce vrea Domnul. Nu ai văzut cum s-a întâmplat? Să vedem ce o fi. Face Domnul, dacă vrea. Șanse mai sunt multe. Putem să fim și pe locul 4. Până acum au fost și ghinioane. Nu ai văzut ce s-a întâmplat? Ba aia, ba aia. Toate le face Domnul ca să îmi dea mie de înțeles. Bă, dacă te bate Argeș de două ori, dacă te bate Metaloglobus, te bate Slobozia… Am intrat prea campioni anul ăsta. Poate ne deșteptăm acum”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

L-a „certat” pe Ianis Zicu după FC Argeș – Farul 1-0

Becali a fost extrem de dezamăgit după FC Argeș – Farul 1-0. Patronul campioanei en-titre spera ca „marinarii” să încurce echipa lui Bogdan Andone și a criticat strategia lui Ianis Zicu

„(n.r. – Calculele cum sunt?) De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?

A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază. Și-a revenit Farul, îi spulberă pe toți!

(n.r. – Alibec cum vi s-a părut?) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali, reacție surpriză despre Istvan Kovacs

FCSB-iștii au luat foc din cauza arbitrajului după FC Argeș – Farul 1-0. . În plus, Kovacs a validat golul piteștenilor, chiar dacă VAR-ul i-a sesizat că ar fi ceva în neregulă.

„Ce a făcut el, el a făcut dreptate. El i-a dat galben degeaba lui Tudose și după nu l-a mai dat pe al doilea. Eu zic că a împlinit dreptatea. Trebuia să îi dea galben, dar el a împlinit dreptatea. L-a dat pe primul degeaba și îi dădea roșu. Nu era corect. Eu sunt adeptul dreptății în orice condiții.

Aici a avut dreptate Kovacs, dar după nu am înțeles. L-a chemat la VAR că nu e gol. Când te cheamă la VAR înseamnă că sigur nu e. La faza aia chiar nu mă pricep. Se vede că îl oprește, dar chiar dacă nu era ăla acolo, tot dădea cu capul. Nu cred că a influențat. Când a dat ăla gol, chiar dacă nu era jucătorul din ofsaid sau dacă se dădea la o parte, tot era gol. Eu nu cred că a influențat. E adevărat a stat în fața lui.

Iar Kovacs, care e expert, a zis că nu a influențat. E în ofsaid și nu îl lasă să treacă, dar nu scrie nicăieri că trebuie să te dai la o parte să treacă adversarul.Până la urmă s-a împlinit dreptatea. I-a făcut praf (n.r. – Argeș pe Farul)”, a conchis Becali.