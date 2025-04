Gigi Becali, replică acidă pentru Andrei Nicolescu după oferta pentru transferul lui Musi la Dinamo: „Noi suntem proști și e el deștept?”

Dinamo vrea să dea lovitura și Suma înaintată de „câini” este cea de 300.000 de euro, . Gigi Becali a oferit un răspuns tranșant.

Cum a răspuns Gigi Becali ofertei propuse de Andrei Nicolescu pentru Alexandru Musi

Alexandru Musi este un tânăr promițător care nu are parte de minutele pe care și le-ar fi dorit în acest sezon la FCSB. Situația jucătorului la echipa bucureșteană este una delicată, iar un eventual transfer pare foarte probabil.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a reacționat după declarațiile făcute de Andrei Nicolescu. Latifundiarul din Pipera a oferit un răspuns acid ofertei înaintate de oficialul dinamovist.

„Am schimbat numărul, că mă disperau”

„Spuneți-mi și mie, ați vorbit până la urmă cu domnul Nicolescu de Musi, că am înțeles că a declarat că v-a sunat și n-a dat de dumneavoastră”, a fost întrebarea moderatorului Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

„A, nu știu. Probabil, cine știe, m-a sunat pe alt număr. Că eu mai am, mai am încă un număr care… Îl țin acolo și mă uit la o lună. Care, adică, am schimbat numărul, că mă disperau, adică îl aflaseră multe persoane.

Și după aceea, telefonul nu mai l-am aruncat. L-am ținut, a sunat pe alt telefon, știi? Și-o fi sunat acolo, domnul Nicolescu, pe ăla vechi.

ADVERTISEMENT

Chiar mă gândesc să-l și mătrășesc (telefonul nr.). Ce-mi trebuie două telefoane mie? M-am dat eu pe două telefoane, nu-mi trebuie. Cine are două telefoane are secrete, probabil se ferește de ceva. Eu nu mă feresc de nimic, n-am nevoie de două telefoane!”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Noi suntem proști și el e deștept”

„Deci până la urmă o să vorbiți și cu domnul Nicolescu că v-am spus, el spunea că îl vrea pe Musi la Dinamo și dacă vă înțelegeți e dispus să dea și 300.000 pe Musi”, a insistat moderatorul emisiunii.

„Da, bine, mă, o să dea 300.000 e euro pe jucător de 20 de ani de la FCSB… Că noi suntem proști și el e deștept”, a fost replica tăioasă a patronului „roș-albaștrilor” la FANATIK SUPERLIGA.