Gigi Becali, replică dură pentru Răzvan Lucescu după PAOK – FCSB 1-2: „E jignitor… Ai avut un singur șut pe poartă!”

FCSB a câştigat cu 2-1 cu PAOK Salonic în prima manşă din play-off-ul Europa League. Roş-albaştrii au întors scorul după pauză şi Dawa, iar acum au prima şansă la calificarea în optimile de finală.

Gigi Becali, replică dură pentru Răzvan Lucescu după PAOK – FCSB 1-2

Gigi Becali a fost deranjat la finalul meciului de remarca lui Răzvan Lucescu. Antrenorul lui PAOK a declarat că este o victorie fake a roş-albaştrilor, iar patronul FCSB l-a taxat la FANATIK SUPERLIGA:

“M-a supărat… că domnule, că nu ştiu ce. Cum adică victorie fake? Păi, băi, băiatule, ia uită-te că în prima repriză când am jucat 11 la 11 ai avut un şut pe poartă, golul. Ia vezi.

Am jucat la tine acasă patru reprize în egalitate numerică. Şi ţi-am dat 3-1 în patru reprize. Spuneţi-i lui Răzvan Lucescu toate cifrele, că am dominat. Eu cred că a vorbit la nervi.

Răzvan Lucescu e băiat cu bun simţ. A fost supărat, dar putea să zică. Dar să zici că e fake… e jignitor. De ce să minimalizezi munca acelor copii care şi-au dat viaţa în deplasare? De ce să faci asta?

Lui i-ar fi convenit când câştiga să i se spună că este victorie fake? Probabil o să îşi ceară scuze, o să vedeţi. 100% o să zică”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Lucescu: “Am făcut două greşeli, una la o fază fixă şi încă una. Este o victorie fake”

că PAOK a făcut două greşeli şi nu este o victorie meritată a FCSB-ului. Calificarea rămâne deschisă şi rămâne să se stabilească la Bucureşti:

„E simplu. Am jucat 10 contra 11 în repriza a doua. Am făcut două greşeli, una la o fază fixă şi încă una. Este o victorie fake. Am avut o primă repriză fantastică pentru nivelul acestei competiţii.

Am preluat conducerea şi am avut mai multe şanse de a marca al doilea gol, dar ăsta e fotbalul. Calificarea rămâne deschisă, va fi decisă la Bucureşti”, a spus Răzvan Lucescu pentru .

