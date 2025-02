Gigi Becali, replică incendiară în scandalul monstru cu Ion Cristoiu: ”La orice test de filologie îl bat pe idiotul ăsta!”

Gigi Becali (66 de ani), patron la FCSB și deputat AUR, și jurnalistul Ion Cristoiu (76) au avut un schimb dur de replici. Omul de afaceri și cunoscutul ziarist s-au insultat reciproc prin intermediul televiziunii și al rețelelor sociale.

Scandal monstru între Gigi Becali și Ion Cristoiu

Conflictul a fost declanșat de către Ion Cristoiu, pe canalul său de TikTok. Jurnalistul l-a caracterizat pe Becali prin mai multe cuvinte ce pot fi considerate ofensatoare, printre care: ”cârtiță a puterii”, ”corupt”, ”analfabet” sau ”om al lui Marcel Ciolacu”. Mai mult decât atât, Cristoiu a susținut că finanțatorul celor de la FCSB îl șantajează pe George Simion. .

ADVERTISEMENT

”El, săracul, este un analfabet. (…) Gigi Becali este un șmecher, un corupt. A făcut și pușcărie, a făcut afaceri cu terenuri grație FSN, PDSR, PSD. Este un om al lui Marcel Ciolacu, o cârtiță a puterii. Eu nu înțeleg de ce nu îl dă afară AUR. George Simion nu-și dă seama, îl șantajează Gigi Becali, o biată păpușică manipulată de Hrebenciuc, de Ciolacu” – au fost cuvintele lui Ion Cristoiu, la adresa lui Gigi Becali.

Replica lui Becali către Cristoiu

La rândul său, Gigi Becali nu i-a rămas dator lui Ion Cristoiu. Omul de afaceri a avut o intervenție la TV în stilul său caracteristic, atunci când cineva îl deranjează foarte tare. Becali a afirmat despre Cristoiu că este ”un idiot”. Mai mult decât atât, Gigi Becali a susținut că îl poate învinge pe jurnalist la ”orice test de filologie”, deși Ion Cristoiu este și scriitor.

ADVERTISEMENT

”Eu nu sunt un mare intelectual, dar cu maestrul Cristoiu, pe care îl numiți maestru, pot intra la orice test de filologie, de scris, de ortografie și îl bat pe idiotul ăsta! De unde l-ați scos maestru? Este un idiot care nu are pereche.

Omul numai când îi vezi fața îți dai seama. Vorbește ca un idiot, inventează lucruri. Care este mai mare jignirea? Analfabet sau idiot? Că e mai mare să fii analfabet decât idiot, că idiot te face Dumnezeu!” – a fost reacția lui Gigi Becali, la .

ADVERTISEMENT

Au căzut de comun acord în privința ”enterocolitei mediatice”

Ion Cristoiu nu a capitulat în conflictul cu Gigi Becali. Jurnalistul a spus despre omul de afaceri că suferă de ”enterocolită mediatică”. Cristoiu a vrut să sugereze despre Becali că este disperat să fie în atenția presei.

ADVERTISEMENT

În această privință, cei doi au fost de acord. Patronul roș-albaștrilor a recunoscut că îi face mare plăcere să intervină în timpul emisiunilor TV: ”Enterocolita mediatică, puteți să confirmați! Nu mai pot să scap de voi și din dragoste pentru voi intru”.

Ulterior, : ”Cu ce să-l șantajez pe Simion? Simion are partidul lui, face politica lui. Eu când am intrat, am negociat aici, la mine acasă”.