Gigi Becali, replică ironică în direct pentru Bogdan Cosmescu, după Sepsi – FCSB 0-0: „Să țineți minte să mă sunați, să vedem cine are dreptate”

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La scurt timp după încheierea meciului Sepsi – FCSB 0-0, Gigi Becali (68 de ani) a intrat într-un dialog destul de acid în direct cu Bogdan Cosmescu, cunoscutul comentator sportiv, din cauza situației lui Ricardo Pădurariu (19 ani). Totul a pornit după ce jurnalistul a spus că are impresia că tânărul fundaș stânga ar fi primit „interzis” pe teren la echipa roș-albastră.

De la ce a pornit disputa dintre Gigi Becali și Bogdan Cosmescu de după Sepsi – FCSB 0-0

Asta pentru că el a fost schimbat la pauza partidei de la Sf. Gheorghe cu Risto Radunovic. În replică, omul de afaceri a transmis că nu se pune problema de așa ceva și, chiar din contră, este convins în continuare că va da lovitura cu Pădurariu în ceea ce privește suma de transfer pe care acesta ar urma să fie vândut de FCSB.

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Ce a spus Gigi Becali despre Daniel Bîrligea

De asemenea, Becali a mai spus și că după acest meci este mulțumit în mod special de modul în care s-a prezentat , după o perioadă în care atacantul nu s-a mai ridicat chiar la nivelul obișnuit pentru el. „Sunt mulțumit de un lucru, revenirea lui Bîrligea. Ăsta e fotbalistul pe care îl știam eu, voi poate vedeți altfel. Este luptător, dar Pădurariu va intra tot timpul. Eu vreau să fac bani din fotbal, eu trebuie să scot fotbaliști. O să vedeți voi cine are dreptate peste vreo 2 ani. Să țineți minte să mă sunați, câți bani voi lua pe Pădurariu, să vedem dacă are dreptate domnul Cosmescu. Trebuie să îi dăm încredere, are calități.

Alte chestiune, nu ne permite regulamentul ca să dăm interzis la jucători pe teren. Știi care e treaba? Aude omul și zice cum adică interzis pe teren? Eu înțeleg părerea, am pierdut două puncte, dar eu zic că am avut un mic avantaj de posesie și cu rezultatul de egalitate suntem mulțumiți, dar să-i zic unui jucător, să-i interzic să intre pe teren…

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Nu trebuia să-l scot pe Pădurariu, trebuia să dau gol, mai repede dau gol cu el decât cu Radunovic. Asta este, se va regla. Eu am nevoie la FCSB de jucători în bandă care să facă banda, calitate, să centreze, să dea pase decisive. Asta vreau eu la FCSB”, a spus Gigi Becali în direct la după