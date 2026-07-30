Gigi Becali, reproș pentru Marius Baciu și Mihai Stoica după Auda – FCSB 4-1: ”Am început să fiu prost și să cedez la vrăjeli!”

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Gigi Becali a admis că s-au făcut greșeli importante în partida Auda – FCSB 4-1 care au dus la eliminarea ”roș-albaștrilor”. Patronul nu s-a ferit să arate cu degetul către Marius Baciu (51 de ani) și Mihai Stoica (61 de ani).

Gigi Becali, reproșuri pentru Marius Baciu și Mihai Stoica după Auda – FCSB 4-1

Imediat după , din manșa secundă a turului 2 preliminar al Conference League, Gigi Becali a punctat că s-a greșit cu folosirea lui Risto Radunovic ca mijlocaș defensiv și și-a reproșat faptul că s-a lăsat ”vrăjit” de apropiații săi.

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”Meciul ăsta nu trebuia jucat cu Risto mijlocaș central. E adevărat, asta a găsit Baciu, inovația asta. Dar am mers pe mâna lor și am greșit. Am început să fiu prost și să cedez la vrăjeli. Mi-au zis că au făcut analize și am spus că a calificat omul echipa.

Nu, nu am ce să-i reproșez lui Baciu. Nici măcar un cuvânt. Nu-l dau afară dacă eu sunt vinovatul. O să întăresc echipa cu un atacant, că de atât avem nevoie”, a declarat Becali, la .

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Târnovanu, scos țap ispășitor

Patronul FCSB este de părere că , care a gafat la mai multe goluri în ”dubla” cu Auda. Becali a precizat că acesta va fi scos din poartă, titular urmând să fie de acum Matei Popa.

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”Ce să îmi explic? Nu trebuie să luăm în calcul arbitrajul. Fotbalul e un joc bărbătesc, iar noi nu am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu a fost singurul bărbat. Așa cum a fost, la fotbal nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă.

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Sunt afectat pentru că am zis să nu mă bag, să îi dăm încredere, dar chiar așa? Să ne distrugi în halul ăsta!? Și la golul doi, a dat pasă la adversar. Unde îți este mintea, mă? Da, și Crețu a greșit la primul gol, dar ce să caute Crețu? Era mingea lui Târnovanu.

Orice ar fi fost, dacă nu ai bărbăție la fotbal… Ne-au dat șapte goluri pentru că am fost noi slabi. Dar asta e o echipă foarte slabă, era de bătut”, a spus Gigi Becali, la .