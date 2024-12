Gigi Becali, reproșuri directe pentru Charalambous și staff după Farul – FCSB 1-1: „Nu m-au ascultat! Sunt foarte supărat!”

Gigi Becali a fost negru de supărare după Patronul campioanei României a pus tunurile pe mai mulți fotbaliști, dar și pe Elias Charalambous și staff-ul tehnic.

Gigi Becali, negru de supărare după Farul – FCSB 1-1. Ce i-a reproșat lui Elias Charalambous

Florin Tănase și Daniel Bîrligea au fost „clienții” lui Gigi Becali. Pe ambii, latifundiarul din Pipera a vrut să îi scoată încă din minutul 20. De furia lui Becali n-a scăpat nici

„Sunt foarte dezamăgit. Nu am… Sunt foarte supărat. Mi-e că spun lucruri de care o să îmi pare rău. Atacantul anului, nu îi mai arde de fotbal. Bîrligea, la mișto, Tănase a dat călcâie.

Ăștia nu m-au ascultat, l-au pus pe Radunovic să bată penalty! Eu de 6 luni am zis să nu mai bată penalty. Că e bun, că e stăpân pe sine. Că e mare curajos. Am zis de acum 6 luni, în viața lui să nu mai bată.

Sunt oamenii calificați în Europa, nu mai contează acum ce zice Becali. Bîrligea, la cum a jucat, nu face nici 100.000 de euro, ce 15 milioane! Și Tănase a jucat la mișto.

Pe Tănase am vrut să-l scot în minutul 20. Bă, prietenia e prietenie, fotbalul e fotbal! Nu jucăm la mișto aici. Am vrut să-i scot pe el și Bîrligea în minutul 20. La pauză am zis să joace Miculescu atacant și Baeten în dreapta. Ei l-au băgat pe Phelipe atacant, că sunt mari antrenori, n-au mai ținut cont de Becali”, a tunat patronul campioanei en-titre.



Becali, ironic cu cel mai bun atacant al anului: „Bîrligea ia premii, e mare jucător”

FCSB mai are de jucat două meciuri în 2024, miercuri, 18 decembrie, de la ora 20:00, cu Universitatea Craiova în ultima etapă din grupele Cupei României, și luni, 23 decembrie, de la ora 20:00, la Iași, în etapa a 21-a din SuperLiga. Becali l-a ironizat pe Daniel Bîrligea, după ce

„Aici e fotbal. Trebuie să câștigăm meciurile și în campionat, nu doar în Europa. A fost Bîrligea obosit? De asta a dat călcâie? Lasă, să jucăm așa, că noi suntem calificați în Europa. Mai bine așa. Bîrligea ia premii, el e mare jucător. Să joace el cu Iași? El se distrează pe teren. Nu a câștigat niciun duel. A dat ba cu pieptul, ba cu călcâiul și a trimis numai la adversari”, a declarat Becali, la