Gigi Becali, reproșuri în direct pentru Mihai Pintilii după FC Botoșani – FCSB 3-2: „Muncește, dacă vrei să fii antrenor!”

FCSB a arătat foarte rău la mijlocul terenului în meciul de la Botoșani, iar Gigi Becali nu a lăsat această prestație să scape „netaxată”. Omul de afaceri era gata să plătească o sumă foarte bună pentru un mijlocaș de valoare, însă Mihai Stoica, Pintilii și Charalambous l-au adus gratis pe Ofri Arad, care a jucat doar câteva minute pentru campioană.

Mihai Pintilii, luat în colimator de Gigi Becali după FC Botoșani – FCSB 3-2

Mihai Pintilii și Elias Charalambous și-au dat demisia de la FCSB după ultima etapă de sezon regulat, iar Mirel Rădoi a venit imediat în ajutorul echipei pentru a încerca să salveze un sezon ce pare compromis. Gigi Becali a vrut să întărească mijlocul terenului încă din perioada de transferuri din această iarnă, însă echipa arată foarte rău în prezent.

Omul de afaceri recunoaște că le-a pus la dispoziție două milioane de euro celor trei, însă niciunul dintre ei nu și-a dorit să-și asume responsabilitatea unui transfer eșuat, așa că au optat pentru transferul gratuit al lui Ofri Arad, care a venit la echipă cu probleme medicale și nu a reușit să joace prea mult pentru campioana ultimelor două sezoane. Gigi Becali i-a transmis o serie de reproșuri în direct lui Mihai Pintilii:

„Lucrurile trebuiau schimbate de Meme, Pintilii sau Charalambous, când le-am spus: luați mijlocaș central, că nu avem. Pintilii, care e acolo la voi, trebuia să se uite, să cerceteze, dacă vrea să fie antrenor modern. Muncește! Uită-te! Stai 17 ore pe calculator! Vezi 200 de jucători! Am cerut mijlocași, nu l-au adus. Băi, ne trebuie doi mijlocași! N-au adus niciunul. Eu am zis că dau și 2 milioane pe un mijlocaș. Aduceți, că eu nu mă pricep!

Le-am spus: aduceți jucători. Eu nu mai sunt capabil să aduc jucători, pentru că trebuie tehnologie și totul se face digitalizat, iar mie nu-mi place. Ca atare, ocupați-vă! N-au adus. L-au adus pe Arad. Nu l-am văzut… dacă eu spun că dau două milioane pe mijlocaș și ei îl aduc pe Arad, pe care încă nu l-am văzut… ce să facă Rădoi? Dacă se face el de 25 de ani și se face mijlocaș, poate schimba ceva. Nu are ce să facă, nu are mijlocași centrali. Alte poziții în fotbal le mai cârpești, dar mijlocaș central niciodată”, a spus Gigi Becali, la

Răspunsul lui Mihai Pintilii! Ce a spus despre Ofri Arad

Ca răspuns după intervenția lui Gigi Becali, Mihai Pintilii a dezvăluit că alături de Meme și Elias Charalambous a analizat zeci de jucători în cantonament, însă Ofri Arad i s-a părut cel mai interesant. Totuși, fostul secund de la FCSB recunoaște că israelianul s-ar putea să nu fie un fotbalist pe placul lui Gigi Becali:

„În cantonament aveam listă în fiecare seară cu câte 6-7 jucători. Am văzut aproximativ 60 de jucători, dar nu doar mijlocași. Am căutat și atacanți, și fundași centrali. Ne-am oprit la Arad, pentru că el a fost cel mai interesant, a avut și meciuri în Champions League. El este jucător bun, dar nu cred că este pe placul lui nea Gigi. Nu are agresivitate, nu este la nivelul lui Bourceanu, spre exemplu. Este inteligent, vede jocul, pasează bine, dar el a venit accidentat. Până când nu ești 100%, nu ai cum să fii bun.

Eu nu cred că problema este la mijlocași. Ca să ajungă mingea acolo, plecăm de la fundașii centrali. Toată echipa este vinovată. Nu putem să dăm doar în Duarte sau în Lixandru. Când câștigăm îi scoatem în evidență pe ăia buni, dar când pierdem de ce nu-i scoatem în față? Trebuie să facă diferența. Vino și ia mingea, fă tu diferența dacă ești jucător important”, a fost răspunsul lui Mihai Pintilii.

Suma se mărește în această vară! Cât este dispus Gigi Becali să plătească pentru un mijlocaș

Investițiile din această vară de la FCSB vor depinde foarte mult de performanțele din acest final de sezon. Dacă echipa va reuși să se califice in extremis în UEFA Conference League, prin intermediul barajului din play-out, atunci Gigi Becali este gata să investească 5-6 milioane de euro în transferuri.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, pe care Mihai Stoica și Mirel Rădoi trebuie să-l găsească. În trecut, astfel de sume au mai fost plătite doar pentru Florinel Coman și Daniel Bîrligea.