Gigi Becali, reverență pentru Mircea Lucescu în fața bisericii: ”Am rămas mască. Era un super om”. Video

Venit cu întârziere la Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, după ce a început slujba, Gigi Becali a vorbit la superlativ de Mircea Lucescu. Omul de afaceri în vârstă de 67 de ani a mărturisit că știa cât de gravă este situația fostului selecționer al României, deoarece s-a interesat la spital.

Gigi Becali, discurs despre Mircea Lucescu la biserică

În fața Bisericii Sfântul Elefterie, acolo unde are loc , Gigi Becali a explicat că tot ce s-a întâmplat în aceste zile după moartea lui ”Il Luce” nu au făcut decât să arate cât de mare antrenor și mai ales om a fost.

”Știam, mai vorbisem cu doctorii de la spital. Orice om când moare e o tristețe. Mai mult pentru familie, noi spunem condoleanțe, Dumnezeu să-l ierte. A pierdut fotbalul e adevărat, dar odată și odată se duce omul. Ați văzut cum au fost toate televizoarele lumii și ale Europei: Lucescu, Lucescu, Lucescu. Ați văzut cum toată lumea a vorbit despre el la superlativ.

Eu l-am cunoscut, am rămas mască. Am stat două ore cu el și în două ore… am rămas mască, cultură. Și toată lumea a vorbit numai la superlativ și toată lumea a mulțumit, pentru că era într-adevăr un super om. Dacă ești om bun, toată lumea vorbește de tine de bine și te laudă. Eu nu vorbesc de succese, nu se mai naște ca el”, a declarat Becali.

Momentele cu Mircea Lucescu care l-au marcat pe Gigi Becali

În , Gigi Becali a mărturisit că în puțin timp petrecut alături de Mircea Lucescu a observat că acesta nu era interesat de bârfe și știa foarte multe lucruri istorice.

”Cea mai frumoasă amintire? A venit la mine acasă și m-a luat când a fost treaba cu ucrainenii, ca să poată echipa Ucrainei să vină la bază. Am stat două ore cu el. Mi-a povestit niște lucruri, știa niște povești din istorie. M-a uimit atunci.

Nu poți să zici un lucru pe care îl apreciez, sunt mai multe. Cât am stat eu cu el, el nu bârfea pe nimeni. Dacă îi spuneai ceva rău de cineva, nu-l interesa. Asta am sesizat. Mă gândesc la inimă. E greu să înveți pasiunea, te naști cu ea. El avea și talent, și pasiune. Talent, geniu, n-ai cum să înveți”, a afirmat Becali.