Gigi Becali revine pe stadion la meciul FCSB – Universitatea Craiova: „O să fie cu artificii! Am luat aprobări și de la parlament”

FCSB a câștigat al doilea titlu de campioană consecutiv, iar roș-albaștrii se pregătesc de sărbătoare. Cu un stadion arhiplin, duelul cu Universitatea Craiova se anunță a fi unul de neuitat. Ce spune Gigi Becali despre meciul de pe Arena Națională.

Gigi Becali revine pe stadion la meciul FCSB – Universitatea Craiova

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că va reveni pe stadion în duelul FCSB – Universitatea Craiova. Ultima oară când .

Totodată, Gigi Becali a dezvăluit că s-au luat aprobări chiar de la Parlamentul României pentru a organiza un superb foc de artificii. Evenimentul este așteptat de toată suflarea roș-albastră, .

„Merg la meci, o să merg. Ce să fie? Nu ți-am spus dreptatea? Dreptatea se face până la capăt! Lucrurile se cam știu acum. Nu se știu numai după puncte, se știu după valoare. Să nu se supere nimeni, îmi spun părerea.

„O să fie artificii! Nu o să-mi vopsesc royce-ul!”

E diferență mare între CFR și ei. E diferență! E diferență mare între CFR și Craiova, Rapid. O să vedeți ce meci o să fie CFR – Rapid. Îi vor spulbera cei de la CFR.

M-au înnebunit și pe mine suporterii pentru bilete. Nu am eu bilete, de unde să am eu? Păi nu am! Mă sună toată lumea. Eu le-am spus să le ia de pe internet, că acolo sunt.

O să fie ceva frumos, cu artificii, la Esplanada o să fie. Va fi ceva frumos, am luat aprobări și de la Parlamentul României. Nu va fi cu o cruce, când sunt festivități de astea… Când sunt lucruri cu cântări nu se folosește crucea. Crucea aia se folosește altfel. Nu o să-mi vopsesc royce-ul, eu nu mai fac de astea”, a declarat Gigi Becali.

