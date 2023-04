Gigi Becali, revoltat că are un nou dosar: ”Nu stau să fac pușcărie într-un stat criminal”! Dezvăluiri crunte din închisoare

Gigi Becali a ieșit la rampă de Paște, cu niște declarații furtunoase despre cea mai neagră perioadă a vieții sale, cea a detenției. În cel mai recent interviu, afaceristul a dezvăluit că mama lui s-a îmbolnăvit atunci când a fost condamnat la închisoare și a făcut zona Zoster.

Gigi Becali, despre perioada detenției și boala mamei sale

Nu este singura declarație puternică, de impact, pe care a făcut-o într-o emisiune înregistrată, la . Invitatul realizatoarei tv Cristina Șincai a reiterat ideea de a pleca din țară în caz că se mai alege cu vreun dosar penal, pentru că e de părere că e mai bine să faci pușcărie în altă țară decât în România. În acest sens, a dat exemplul lui Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei predându-se în Grecia acum ceva timp.

Becali a explicat de ce consideră România un stat criminal, a comentat problemele pe care le-a avut cu autoritățile din cauza participării la referendumul privind familia tradițională, dar și despre suferințele mamei sale.

Gigi Becali consideră România un stat criminal. De ce ar pleca din țară

„Văd fugarii, care fugari? Ce fugari? S-a dus Oprescu, a mers în Grecia, a zis, domnule, mă predau! E fugar? Spun așa: atâta timp cât stau într-o țară care e stat criminal… Nu că poate că nu, știu sigur că e.

Cu mine a fost stat criminal. Un an, aveam 30 de zile și-mi dădea o dată o zi acasă. Fetele mele 18 ani, 18 ani. Stai să vezi că vine CEDO și scrie pe site-ul CEDO: se necesită să se dea decizie (n.r.: dacă s-au respectat drepturile omului). Și atunci, după ce mă condamni, și nu-mi dai voie timp de un an să vin acasă să-mi văd nevasta, tu ești stat criminal!

Nu stau să fac pușcărie într-un stat criminal. Atunci merg și fac pușcărie în Grecia. Suntem în Europa? Știi câte avem noi la CEDO? Avem mai mult decât tot globul pământesc. Justiția noastră are mai multe condamnări la CEDO decât tot globul, nu decât o țară. Păi să mă batjocorească criminalii la 65 de ani? Ei nu sunt cu legea în mână. În lege scrie altceva și nu e respectată”, a declarat Gigi Becali la

Becali susține că el a avut interdicție de a vota sau de a fi ales într-o funcție publică, referendumul privind drepturile comunității LGBTQIA+ neintrând în această categorie.

Patronul FCSB explică problemele pe care le-a avut din cauza referendumului privind căsătoriile gay

„Dacă nu respecți legea, și nu e problemă, că am pierdut niște bani, un teren, și-mi scurtezi mie viața și moare și Adamescu, și moare și Obreja, păi tu ești criminal.

Am stat un an în pușcărie, aveam voie 30 de zile să ies? Nu sunt criminali? Îmi fabrici mie că ce, că domnule… În Rem a participat la referendum și apoi schimbă acuzația că din Rem în a votat fără drept de vot. Păi, da explică-mi de ce. Fapta cum o schimbi tu? Eu aveam condamnare că n-am voie să aleg și să fiu ales în funcție publică. Referendumul este alegere în funcție publică? Am votat pe cineva la referendum? A fost da sau nu. N-am ales pe nimeni”, a completat Gigi Becali.

„Mama mea a făcut zona Zoster cât am stat eu în pușcărie”

Apoi, a spus că mama lui s-a consumat atât de mult încât a avut nevoie de îngrijiri medicale în perioada în care a stat închis.

„Dar tensiunea, dar glicemia? Dar părinții care mor? De aia zic că e stat criminal! Nu că nu e! E! Pentru că mama mea cât am stat în pușcărie s-a îmbolnăvit, de a făcut zona Zoster cât am fost eu în pușcărie. Păi plătește Livia Stanciu asta? Păi să plătească! Hristos vede mizeria ta, dar trebuie să te vadă pe tine întâi și CSM (Consiliul Superior al Magistraturii). Când ai ridicat tensiunea, glicemia mamei, de ce nu ai luat atitudine? Ia chemați-l pe procurorul ăla, du-te la oi, că tu ești prea nebun, prost la cap!

Eu nici nu îl cunosc pe procuror. Veneau milițienii și făceau poze cu mine, la Palat, aici. Au venit doi milițieni, hai nea Gigi să facem poze, le-am zis: scrie ce vrei tu acolo. Am participat la referendum să nu se căsătorească bărbați cu bărbați, dar Dan Diaconescu cu femei nu are voie”, a mărturisit Becali extrem de revoltat.