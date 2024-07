Gigi Becali, revoluție împotriva FRF! Mihai Rotaru, Dan Șucu și Neluțu Varga se alătură petiției FCSB: „O să-i forțăm, că nu se poate altfel!”

Gigi Becali e sătul de regula U21 și vrea să facă revoluție împotriva FRF.

Gigi Becali face revoluție împotriva FRF. Spune că Rotaru, Șucu și Varga îi sunt aliați

Gigi Becali ia în calcul să boicoteze Supercupa României. Patronul FCSB s-a gândit să nu introducă jucător U21 în meciul cu Corvinul Hunedoara, programat joi, 4 iulie, de la ora 20:00. Dacă se va întâmpla așa, echipa lui Elias Charalambous riscă să piardă la masa verde.

„Trebuie să reparăm niște lucruri cu forța, dacă altfel nu se poate. Rotaru a trimis și el hârtie. Noi am trimis o hârtie deja și le-am spus. De la meciul de Supercupă, noi nu mai folosim (n.r. – jucător U21). Rotaru a zis că o trimite și el.

Șucu a zis că o trimite și el. ‘Ca să știți că nu jucăm. Vă înștiințăm!’ Nu că dacă ne lăsați voi pe noi. Nu e normal să ne lase ei pe noi, că nu ne comandă ei pe noi. Nici Șucu nu semnează. Vine din mediul de afară și spune că nu obligi tu asociație patronii. Noi suntem patronii. Noi îți spunem ție și te îndrumăm ce să faci tu. Nu vii tu să ne obligi pe noi, patronatul. Nu există nicăieri în lume să fie obligat patronatul.

Și Rotaru și Șucu sunt oameni de ținută morală, oameni de calitate. (n.r. – Neluțu Varga trimite hârtie?) Nu am vorbit cu el, dar va trimite sigur și el. Nu l-am cunoscut bine pe Neluțu, l-am văzut acum la o adunare și mi-a plăcut de el. Eu cred că da, că e un om bun”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

„Îi transmit lui Burleanu că vreau pace”

Patronul campioanei en-titre e deranjat de faptul că în competițiile interne e obligat să folosească un jucător U21, spre deosebire de meciurile din cupele europene, acolo unde nu există această regulă. Cum Octavian Popescu și Alexandru Pantea sunt accidentați, FCSB mai are doar trei fotbaliști eligibil pentru regula U21: Eduard Radaslavescu, Alexandru Musi și Andrei Pandele.

„Nu vreau nici război cu ei. Eu vreau să înțeleagă odată că un om de 66 de ani care o anumită înțelepciune și care bagă banii le spune să își vadă de treaba lor, să ne lase în pace. Nu am treaba cu ei. Eu sunt bătrân, am inimă de leu, războinic. Eu sunt leu bătrân, dar sunt leu. După, război. Nu o să vă spun acum cum. Dar o să vedeți voi război. Eu te las în pace, dar lasă-mă și tu în treaba mea.

Și d-aia am eu nevoie de hârtiile astea, ca să le arăt la TAS. ‘Uite, eu i-am înștiințat. Nu am făcut instantaneu. Am spus uite, mie nu îmi place regula asta. Nu vreau să o mai aplic. Care e treaba?’ Dacă nu, Vali va propune în Comitetul Executiv, ‘Domne, nu e bună regula’.

Joc după cu San Marino? Eu mâine trebuie să am o echipă care joc cu San Marino? Și ce fac? Eu nu vreau să joc cu Musi cu San Marino. Ce fac? Întreabă-l pe Burleanu. ‘Omul nu vrea să joace cu Musi. Ce faci îl obligi tu să fie descalificat?’

Și mai e ceva. Trebuie vorbit și cu Șucu și cu Neluțu. Noi astea 4 echipe care avem pretenții de titlu să alegem o etapă să jucăm toate concomitent fără U21. Și dacă pierdem cu 0-3, să pierdem toate, să nu influențeze campionatul.

Eu spun astea ca să înțeleagă. Poate le rumegă puțin. Nu vreau cu forța. Vreau pace. Îi transmite lui Burleanu că vreau pace! Nu am ce face. Vreau face, atât”, a conchis latifundiarul din Pipera.

