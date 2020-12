Gigi Becali rupe tăcerea! Atac dur la adresa gazetarului CTP: „Noi trebuie să ignorăm dracii”

Gigi Becali a rupt tăcerea și a lansat un atac devastator la adresa gazetarului CTP chiar în preajma Crăciunului. Deși se află în post, latifundiarul din Pipera s-a arătat dezamăgit de comentariile făcute în ultima perioadă de jurnalist la adresa conducătorilor Bisericii Ortodoxe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB nu l-a menajat deloc pe Cristian Tudor Popescu despre care a spus că preferă să se roage pentru el și pentru păcatele făcute de acesta. Mai mult de atât, Becali consideră că ziaristul face parte din categoria oamenilor care nu merită să fie băgați în seamă.

În opinia lui Gigi Becali, CTP a comis în urmă cu mai mulți ani un păcat uriaș. Jurnalistul a transmis atunci că nu se regăsește după moartea Papei Ioan Paul al II-lea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a rupt tăcerea și l-a atacat în termeni duri pe CTP!

„Despre acel om care a făcut acele declarații, mai bine uitați-vă ce a spus el când a murit Papa (Ioan Paul al II-lea – n.r.). El spunea că e alt om și că nu își poate reveni pentru că a murit Papa. Mai mult îl iubea pe Papă.

L-aș numi într-un fel…! Și nu fac un păcat dacă l-aș numi, pentru că aș face-o din dragoste față de Patriarh.

ADVERTISEMENT

Spune Sfântul Paisie Aghirotul că atunci când te mânii pentru tine este păcat, dar când te mânii pentru altul, din dragoste, este mărturisire. Eu îl iubesc pe Întâistătătorul Bisericii noastre. Dar el îl iubea pe Papa. Păi ce treabă ai tu cu Papa? Noi suntem majoritari ortodocși, care suntem frați întru Hristos. Ce îl iubea el atât de mult pe Papă?”, a spus Gigi Becali pentru site-ul lumeacredinței.com

Latifundiarul din Pipera nu s-a oprit aici. A transmis că oamenii trebuie să se ferească de asemenea declarații dure la adresa BOR.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Iar pe Patriarhul nostru, care este păstorul nostru, l-a făcut cum l-a făcut. Dar sunt oameni pe lumea asta pe care mai bine nu-i iei în seamă, de ce? Pentru, că dacă-l luăm în seamă pe el, pe ăsta care a făcut acele declarații, este ca și când am da importanță dracilor. Noi trebuie să ignorăm dracii”, a mai zis Becali

„Sfinții Părinți au ajuns la concluzia (din luptele, bătăile și războaiele pe care le-au primit) că oamenii toți sunt buni, iar de vină sunt numai dracii. Și atunci când vrei să judeci pe cineva, să-ți aduci aminte de căderile tale. Așa că mai bine să spunem: dracu-i de vină! Și să nu mai judecăm pe niciun om. Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Lui”, a mai continuat patronul FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali știe exact ce trebuie să facă în cazul lui Cristian Tudor Popescu. „Din nefericire, el, omul, s-a întovărășit cu dracul și astfel a devenit stăpânitorul lui. El îl pune să facă și să spună. El stăpânește doar pentru că noi îi dăm puterea noastră și faptele noastre. El e stăpânitor doar prin noi, pentru că facem ce vrea el.

Dumnezeu nu a făcut lumea ca să i-o dea lui în stăpânire, nu. Noi i-am dat-o. Dar asupra celui care e cu Hristos, care are Spovedanie, Împărtășanie, nu are nicio putere. Deci, revenind la acest individ, nu are nicio vină el în mod direct, pentru că vorbesc de fapt dracii prin gura lui. Și atunci noi trebuie să facem rugăciune pentru el. Doamne miluiește-l!”, a subliniat Becali.

ADVERTISEMENT

Vă readucem aminte că predica ținută de Patriarhul Daniel cu prilejul Sfântei Liturghii, la finalul lunii octombrie și în preajma alegerilor l-a supărat rău de tot pe Cristian Tudor Popescu.

Într-un editorial intitulat „Satană în sutană”, publicat pe Republica, jurnalistul l-a comparat pe liderul ortodox cu preoţii din Teba şi nu a ezitat să-i acuze pe capii BOR că „i-au cântat în strună lui Ceauşescu până în ultima clipă”.