Gigi Becali rupe tăcerea despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep: „Mi-a zis că și-a dat cuvântul! Ți-e rușine mai tare de ei sau de nașul tău? Sper, totuși, să nu plece”

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit toate culisele posibilei plecări a lui Mirel Rădoi (45 de ani) de la FCSB la Gaziantep. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate

Gigi Becali, despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB la Gaziantep

Meciul Farul Constanța – FCSB, programat luni, 20 aprilie, ora 20:30, ar putea fi ultimul pentru Mirel Rădoi pe banca tehnică a roș-albaștrilor. Antrenorul în vârstă de 45 de ani are o ofertă colosală, din Turcia, de la Gaziantep și se gândește serios să o accepte. Gigi Becali a dezvăluit ce discuție a purtat cu finul său.

„Eu nu știu nimic. El știe ce va face. El și ar vrea, eu l-am cam întors. Zice că a promis nu știu ce, nu e nici el hotărât ce să facă. Nu m-a anunțat cu nimic. El mi-a zis că are ofertă și eu i-am zis când a venit atunci. ‘Dacă vei avea ofertă, e vorba de tine, de viața ta, să te duci unde ai ofertă ca lumea’. Atât. El mi-a zis că are ofertă, dar nu știu ce va face. ‘Nu știu ce e bine pentru tine la ora asta, că nu știu viitorul. Dacă ne calificăm și câștigăm barajul, tu poți lua mai mulți bani decât la Gaziantep. Faci și bani, fac și echipă, câștigi campionatul, te duci în Liga Campionilor, iei 5 milioane’. A început să râdă. I-am zis ‘Dacă îți dau ăia 3 milioane în Turcia sau în Arabia, le zici du-te, mă, de aici. Îmi dai mie 3 milioane? Îmi dai 5 milioane dacă vrei să vin’.

El a început să râdă. Eu am rămas cu el. ‘Gândește-te ce e mai bine pentru tine. Și să te lumineze Dumnezeu’. În rest nu știu nimic. Nici el nu cred că știe ce face. E în frământări. (n.r. – Oferta e clară?) Păi d-aia mi-a zis. ‘Nașule, mi-e rușine, că am vorbit cu ei’. Eu i-am zis ‘Bă, ai vorbit cu ei, dar ție de cine ți-e mai mare rușine, de nașul tău sau de ăia? Asta e o ofertă pe care ți-o pot da și eu’”,

Criticile lui Becali la adresa lui Chiricheș, mărul discordiei

Gigi Becali a recunoscut că adevăratul motiv pentru care s-a supărat Mirel Rădoi au fost criticile pe care patronul i le-a adus lui Vlad Chiricheș (36 de ani), după FCSB – UTA 4-0. Becali nu vrea să îl mai vadă pe veteran în primul „11” al campioanei.

„’Bă, tu ce vrei, să te duci la echipa lui Șumudică? Du-te la echipa lui Guardiola, a lui Ferguson’. Glumind i-am zis. Să se ducă să înlocuiască un antrenor mare, la asta m-am referit. Șumi știe echipa aia. Aia e echipă de el? ‘Du-te la echipa lui Ferguson, a lui Mourinho, la echipe mari, să înlocuiești antrenori mari’. Ce e aia Gaziantep? Ce mare echipă e aia? Eu i-am zis ‘Du-te la Galatasaray, la Fenerbahce. Tu vrei să îl înlocuiești pe Șumudică? Înlocuiește-i pe ăia mari, dacă ești șmecher’. Nu vreau să îl minimalizez pe Șumudică, să se supere, eu am vrut să îl măresc pe el. Șumudică nu poate să mărească echipa Gaziantep. ‘Du-te la echipă de locul 1-2, nu la Gaziantep!’.

Eu am ajuns la un nivel, că așa a vrut Dumnezeu, nu vreau să mă dau eu șmecher, dar am ajuns la un nivel mare de bogăție. Nu mai contează pentru mine nici la fotbal. E un fel de jucărie. Dacă nu e anul ăsta, e la anul. Eu am ajuns la un nivel prea mare. Pe mine mă interesează mai mult el. El e antrenor. ‘Vrei să ajungi mare? Du-te la o echipă mare! Înlocuiește antrenori mari! Să ajungi și tu mare!’ Asta am zis. Cine e Gaziantep? E vreo mare echipă, a avut vreun antrenor mare? Știu că a fost Șumudică. E cel mai mare Șumudică, dar nu are nume încă. Când va avea Șumudică îi zic ‘Du-te, că a antrenat Șumudică acolo.

Dar hai să nu facem glume, că Mirel e sensibil. Și așa am vorbit prea multe. E un om de aur. Un băiat ce nu ai văzut. E ca un copil. E zâmbește, râde în continuu. Ca antrenor nu îl știu. Doar ce îmi spune MM. A zis ‘Băi, Gigi, am studiat și eu fotbal, am îmbătrânit în fotbal, dar nu am văzut asemenea antrenamente. Nu știam’. S-a ajuns la atât de mare nivel încât nici MM nu știa metodele. ‘Băi, Gigi, acum văd prima dată, la Mirel. E altceva!’.

(n.r. – De ce ar pleca la Gaziantep?) El s-a supărat pentru treaba cu Chiricheș și de acolo i-a rămas. Că de ce am zis eu de Chiricheș, că așa am convenit că nu vorbesc. Eu nu vorbesc, dar să nu vorbesc de tot, nu se poate. Eu nu mă bag în alcătuirea echipei, îl las pe el să facă. Dar dacă văd ceva, nu pot să nu zic. Pot să fie și 1000 de antrenori. Nu există să nu vorbesc ce văd. Nu mă bag să fac, dar nu există să nu vorbesc ce văd.

Dacă nu o să înțeleagă asta, probabil o să plece. Pentru că oricum eu o să mai vorbesc. I-a zis și MM ‘Băi, Mirele, Gigi va mai vorbi’. Bine, el e sensibil. Nu mi-a zis el că s-a supărat, dar eu așa cred”, a adăugat patronul FCSB.

De spus, nu am cum să nu spun. Ce, sunt găinar? Sunt Becali. Îl las să facă ce vrea. Dar dacă văd lucruri, cum am văzut la Chiricheș, mai mult a fost oftica. ‘Ai luat câteva sute de mii, ai jucat doar două meciuri. Fii, mă, cu bun simț și recunoaște: Nu mai pot!’ Crezi că Mirel nu știe? Dar nu a avut de ales. Știe și el cum e. Îi micșorează calitatea jocului. A imprimat o agresivitate și agresivitatea aia o pierde printr-un jucător, care doarme pe teren” – Gigi Becali

„Cum să pleci la Gaziantep?”

Pentru FCSB, după meciul de la Ovidiu, urmează partida de pe Arena Națională cu Petrolul Ploiești. Duelul e programat vineri, 24 aprilie, ora 20:30. „E finul meu și dacă pleacă, să îi dea Dumnezeu noroc, și dacă rămâne, să îi dea Dumnezeu noroc. Îl iubesc, ca om rar vezi așa calitate. Că are și el războaie și e războit, are și el, ca orice om, frământări. Frământări care nu vin decât de la draci. Dacă nu ești la nașul tău, faci ce vrei tu, ai posibilitatea să ajungi, cum să pleci la Gaziantep. ‘Nașule, plec la Galatasaray, la Fenerbahce, la Beșiktaș’. Dar mă duc la Gaziantep? Compar Gaziantep cu FCSB? Nici la coada calului.

Eu habar nu aveam de Gaziantep. Mi-a zis MM. Eu nu le știu. Nu mă interesează pe mine echipele din Turcia. Le știu doar pe astea trei. MM mi-a zis că a făcut programul pentru toată săptămâna. Noi ne-am bucurat. Mirel e un om-surpriză, îi vin nebuniile și face așa. El a făcut programul pe o săptămână și ne-am bucurat. Dar să vedem meciul de diseară și vedem ce face el. Dar asta e. E capricios. E un om aparte cum nu am mai întâlnit. Calitate, bomboană de om, dar are capricii”, a continuat Becali.

Cine va fi antrenor la FCSB dacă pleacă Rădoi

Gigi Becali a dezvăluit că nu se teme de o eventuală plecare a lui Mirel Rădoi de la FCSB. Latifundiarul din Pipera nici nu se gândește la altă variantă de antrenor și își dorește ca finul său să stea pe bancă la barajul cu echipa din play-off pentru un loc în preliminariile Conference League.

„E fotbal. Eu am ajuns la un nivel prea mare. Ce problemă să fie la mine? Oricum câștig barajul. Am nevoie de el pentru meciul ăla. Dacă ar sta până la meciul ăla și după să plece, să fie sănătos. Dar la meciul ăla vreau să stea. Eu vreau să pregătească meciul ăla de acum de peste două luni și după nu mă mai interesează. Dacă iei meciul ăla, nu te mai las eu. Îți dau eu mai mulți bani decât Gaziantep! Cine Gaziantep în fața lui Gigi Becali? Astă seară vom vedea. Ce știu e că a făcut programul pe o săptămână și asta e îmbucurător.

Mie îmi pare rău de el, nu de mine. Nu vreau să dea chics. Te duci la Gaziantep, turcaleții ăia sunt nebuni, după două meciuri te dau afară. Stai, mă aici, fă carieră, iei milioane de euro, te duci la Gaziantep? O echipă de trei lei! Gigi Becali e mai tare de 10 ori decât turcaleții ăia. În seara asta, cred eu, că el e îndoit. Cred că este cam 60 spre 90. De la 60 pleacă spre 90 și de la 40 pleacă spre 10. Nu cred că pleacă. Nu îl trage inima să plece.

(n.r. – Aveți varianta B?) Nu, nu, Mizez pe faptul că nu pleacă Mirel. Ăsta e răspunsul meu. Să am variantă aș lua în calcul că el pleacă. Cred că îl va lumina Dumnezeu să facă ce e bine. Cred că îi va da Dumnezeu mintea cea bună. Nu iau în calcul, nu cred așa ceva. (n.r. – Pentru suporteri ar fi mare lovitură, că îl iubesc mult) Da, așa este.”, a conchis omul de afaceri din Pipera.