Gigi Becali rupe tăcerea despre transferul lui Târnovanu de la FCSB: „Orice ofertă pe care o putem negocia!”

Ştefan Târnovanu este unul dintre titularii FCSB-ului care ţinteşte un transfer în străinătate în perioada următoare. Portarul campioanei are o clauză de 10 milioane de euro, dar patronul a declarat .

Gigi Becali rupe tăcerea despre transferul lui Târnovanu de la FCSB

Patronul campioanei a vorbit despre . Gigi Becali susţine că va lua în calcul orice ofertă pentru Târnovanu, dar nu o să îl lase să plece pe bani puţini, mai ales că e mulţumit de prestaţiile lui:

„Și eu iau în calcul orice ofertă. Ce înseamnă orice ofertă? Cum adică, iau 3 lei? Nu e vorba acum despre clauză, eu negociez, clauza e de 20-30 de milioane, orice ofertă pe care putem să o negociem. Nu a fost niciodată nicio ofertă. Eu sunt mulțumit de el”, a spus Gigi Becali la Digisport.

Ştefan Târnovanu ia în calcul orice ofertă: „Aș prefera să joc în Liga Campionilor”

Ştefan Târnovanu a vorbit în presa poloneză despre o posibilă plecare de la FCSB. Portarul român a declarat că şi-ar dori să joace la o echipă de Liga Campionilor şi va lua în considerare orice ofertă:

„I-ar plăcea să fac pasul către un campionat mai puternic. Voi lua în considerare orice ofertă, voi ține cont de ce este mai bine pentru familia mea și pentru club, iar apoi voi lua o decizie.

Nu știu nimic despre acest lucru (n.r. ofertele primite din Polonia), poate ceva de genul acesta se va întâmpla în viitor. Aș prefera să joc în Liga Campionilor, chiar dacă asta ar însemna să pierdem mai mult.

Conference League nu este o opțiune pentru mine. Chiar dacă nu avem aceleași rezultate ca sezonul trecut, cu două victorii în ultimele două meciuri ne vom califica. Și sper să fie așa”, a spus Târnovanu în presa poloneză, pentru cei de la .