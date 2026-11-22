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Adus cu surle și trâmbițe, Denis Drăguș (27 de ani) nu a reușit să marcheze nici în partida FC Argeș – FCSB 0-0. Gigi Becali (68 de ani) a început să-și piardă răbdarea și cu el și i-a reproșat o ratare avută la Mioveni.

Gigi Becali, primele reproșuri pentru Drăguș după FC Argeș – FCSB 0-0

Imediat după încheierea , Gigi Becali a vorbit din nou despre neputința jucătorilor și s-a luat chiar și de Denis Drăguș. I-a reproșat o ocazie irosită, dar a recunoscut că atacantul are valoare și nu are cu cine să combine în ofensivă.

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”Drăguș nu avea voie să rateze de acolo. Nu pot să spun. A revenit după atât timp. A fost acceptabil. Valoarea se vede. Nu a fost un meci bun. Nu ai cu cine să joci fotbal, ce să faci? Cu cine să joci acolo, în față?

Trebuie să ai cu cine combina. Miculescu, săracul, nu știu ce se întâmplă cu el. Mi-au zis că și-a revenit. Chiar m-am bucurat. În prima repriză nu l-am văzut. Nu poți câștiga așa un meci”, a declarat Becali, la .

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Becali i-a decis soarta lui Boutoutaou

FCSB a dominat jocul de la Mioveni, însă s-a întrecut în ratări care mai de care mai mari, iar la final nu a obținut decât un punct în fața lui FC Argeș. Este al treilea meci consecutiv fără victorie pentru ”roș-albaștri” care sunt acum la trei puncte în spatele ultimului loc de play-off. Iar una dintre cauzele perioadei nefaste este faptul că .

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De altfel, Gigi Becali a tunat la finalul întâlnirii cu FC Argeș și a anunțat că la FCSB. Patronul a fost dezamăgit de prestația algerianului și a explicat că de acum înainte Stoian va intra în primul ”11”.