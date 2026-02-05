Sport

Gigi Becali s-a convins de Joao Paulo după doar 26 de minute jucate de el pentru FCSB

Gabriel-Alexandru Ioniță
05.02.2026 | 23:58
Joao Paulo a debutat la FCSB, în victoria cu FC Botoșani. Foto: colaj Fanatik
Gigi Becali s-a pronunțat deja în privința lui Joao Paulo, cea mai recentă achiziție făcută de FCSB, jucător adus de la Oțelul Galați. El a fost introdus pe teren în locul lui Juri Cisotti în minutul 68 al meciului de pe Arena Națională cu FC Botoșani din cadrul etapei cu numărul 25 din acest sezon regulat de SuperLiga, câștigat de campioana României cu scorul de 2-1, iar repriza a doua a fost prelungită cu 4 minute, deci în total 26 de minute bifate de fotbalistul originar din Insulele Capului Verde în această partidă.

Gigi Becali, mulțumit de jocul prestat de Joao Paulo în cele 26 de minute petrecute de el pe teren în meciul FCSB – FC Botoșani 2-1

La scurt timp după încheierea jocului, patronul clubului roș-albastru a intrat în direct și a dat verdictul despre Joao Paulo. Omul de afaceri din Pipera a transmis că a fost impresionat de modul în care mijlocașul a gestionat timpul petrecut pe teren, în sensul că nu a părut deloc să se precipite, chiar și în contextul în care debutul său la noua echipă ar fi putut conduce în principiu la anumie emoții în joc.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Gigi Becali a informat că FCSB a plătit deja 350.000 de euro pentru acest transfer, cu mențiunea că urmează ca spre Oțelul Galați să fie direcționați și toți banii încasați de la FIFA în eventualitatea în care Joao Paulo va fi convocat la naționala țării sale pentru Cupa Mondială din vara acestui an.

Cum s-a descurcat Joao Paulo în FCSB – FC Botoșani 2-1

„L-am văzut stăpân pe el, poate alții dădeau minge, el a calmat, a pasat, adică mi-a plăcut de el. Vreți să vă spun cât iau ei sau cât am dat pe el? Nu e același lucru.

Noi banii ce-i luăm de la FIFA pentru participarea lui îi dăm lor. Am dat 350.000. Aproape 500.000 – 600.000 am înțeles că mai vin de acolo. Le dăm lor eu așa știu”, a spus Gigi Becali în direct la Prima Sport după FCSB – FC Botoșani 2-1. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
