Gigi Becali s-a convins de Ofri Arad după cele 45 de minute jucate în FCSB – Metaloglobus! Cine e jucătorul „perfect la toate”

Gigi Becali a analizat prestația lui Ofri Arad, care a debutat la FCSB în meciul cu Metaloglobus, scor 4-1. Cine este jucătorul care l-a impresionat pe patron.
Răzvan Rădulescu
23.02.2026 | 23:05
Cum a comentat Gigi Becali prestația lui Ofri Arad din FCSB - Metaloglobus. Foto: sport.pictures.eu
Gigi Becali a intrat în direct la TV și a făcut analiza meciului FCSB – Metaloglobus, scor 4-1, în etapa a 28-a din SuperLiga. Patronul FCSB a comentat prestația lui Ofri Arad, pe care-l vede destul de lent în defensivă. De cealaltă parte, Joao Paulo l-a „fermecat” pe latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali s-a convins de Ofri Arad: „Vede jocul, dar e lent în defensivă”

Ofri Arad a bifat primele minute în tricoul FCSB-ului în meciul pe care campioana României l-a câștigat împotriva lui Metaloglobus, scor 4-1. Roș-albaștrii și-au păstrat în viață șansele pentru accederea în play-off-ul SuperLigii, cu două etape înainte de final.

Transferul de Champions League al campioanei României, Ofri Arad, a fost titular și schimbat la pauză. Gigi Becali consideră că Ofri Arad nu are, deocamdată, viteză de joc, însă mijlocașul defensiv deține inteligență în joc, spune patronul FCSB. Ofri Arad a marcat și i-a dedicat reușita soției sale însărcinate, însă golul a fost anulat corect de VAR pentru ofsaid.

„(n.r. Ofri Arad) Vede jocul, dar e prea lent pe faza defensivă. Nu are timing, nu are viteză de joc, nu are ritm de joc. Să-ți spun un lucru, la mine trebuie să te văd că atingi mingea. Dacă nu o atingi, înseamnă că nu e în regulă. Ofri Arad vede bine jocul, doar că defensiv mai avem de lucrat. Mai are nevoie de ritm, părerea mea”, a declarat Gigi Becali.

Joao Paulo l-a impresionat pe Gigi Becali: „Perfect în toate”

Joao Paulo, titular în partea stângă a apărării la meciul cu Metaloglobus, l-a impresionat pe Gigi Becali. Fotbalistul din Insulele Capului Verde a greșit la faza golului marcat de oaspeți, însă a fost printre cei mai buni fotbaliști ai roș-albaștrilor.

„(n.r. Joao Paulo) Perfect la toate și mijlocaș, și fundaș stânga. A dat gol de lângă el că Huiban are 2 metri și el are 1,80 m. M-ai întrebat dacă sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit. Sunt mulțumit de Alibec și de Politic (n.r. râde)”, a mai spus Gigi Becali.

