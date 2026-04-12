Gigi Becali anunță primul titular al FCSB-ului pentru jocul cu Farul. Ce a observat în noaptea de Înviere

FCSB a obținut o victorie mare pe teren propriu în etapa cu numărul 4 din play-out-ul SuperLigii, învingând Oțelul cu scorul de 4-0. Gigi Becali (67 de ani) a intrat în direct după meci și și-a spus primele impresii. Cine este jucătorul pe care l-a lăudat și despre care a spus că va întra în primul „11”. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Gigi Becali a dat cărțile pe față după FCSB – Oțelul 4-0. „Nu poate să fie relevant!”

Seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie, a venit cu un rezultat important pentru FCSB, care sub privirile a Gigi Becali a intrat în direct imediat după finalul partidei și a luat la puricat prestațiile fotbaliștilor săi. Latifundiarul din Pipera nu a avut prea multe de spus, subliniind faptul că adversara a fost de nivelul unei divizionare secunde și nu a prezentat niciun pericol.

„Dacă e să o luăm așa… ce a făcut Chiricheș? Voi vedeți altfel fotbalul, eu îl văd altfel. Voi dacă vedeți 4-0, mamă, să vezi ce fotbal. Eu nu sunt așa. Poate eu nu mă pricep la fotbal, poate nu e în regulă cum văd fotbalul, dar eu tot așa îl văd, cum l-am văzut și cum îmi place. Mă refer la agresivitatea și la recuperarea mingii, la mijlocași. Olaru, Tănase mi-au plăcut, dar meciul ăsta nu poate să fie relevant pentru că am întâlnit o echipă de divizia B, niște jaloane. De-asta spun, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Dublată de munca lui Rădoi, disciplina pe care a adus-o, a făcut să fie scorul ăsta”, a declarat Gigi Becali la

Gigi Becali a spus că Alexandru Stoian va fi titular după golul în poarta Oțelului

În , FCSB s-a bazat în atac la acest meci pe tânărul . Fostul jucătorul al Farului a marcat acum în poarta Oțelului și l-a impresionat pe Gigi Becali, care a spus că este o soluție mult mai bună pentru primul „11” decât experimentatul Mamadou Thiam.

„(n.r. ce jucători ați remarcat) Olaru, Tănase, Cisotti, Mihai Popescu, fundaș central. Nu pot să spun pentru că nu am văzut ceva excepțional. (n.r. v-a convins Stoian?) M-a convins ca execuție. El trebuie să joace și cred că e o soluție bună decât cu Thiam atacant. Mai bine cu Stoian atacant. Chiar să nu fie under. Thiam poate ține mai mult de minge, are experiență. Stoian nu e extraordinar, dar execuția pe care a avut-o cu Oțelul este de mare fotbalist”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei menționate.

