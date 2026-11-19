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După ce a vrut să-l transfere pe Jovo Lukic la FCSB, Gigi Becali (68 de ani) s-a reorientat. Alături de oamenii pe care i-a adus pentru a face transferurile cu care echipa sa să renască începând din iarnă, omul de afaceri a descoperit un alt atacant despre care spune că este și mai valoros decât bosniacul, dar și mai ieftin.

Gigi Becali nu-l mai vrea pe Lukic! Patronul FCSB a găsit atacantul perfect

Gigi Becali s-a reorientat. Patronul lui FCSB a găsit un vârf de atac pe placul său, pentru care ar trebui să plătească o sumă mai mică de 2 milioane de euro, cât ar fi fost dispus să plătească pentru Lukic.

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După ce a văzut mai multe videoclipuri cu el, omul de afaceri a ajuns la concluzia că are toate calitățile necesare: „Avem un jucător care nu mai vrea să prelungească cu echipa lui. Nu este de la noi din campionat, băieții se uită doar la străini. Noi putem să luăm mai bun decât Lukic și să dăm 1,5 milioane pe el. Eu pe Lukic dădeam 2 milioane. Spre exemplu, am văzut eu unul care este mai valoros decât Lukic. Asta este părerea mea, m-am uitat și eu mai mult la el.

Atacant, număr 9, execuție, forță, viteză, mobil… are 1.92 și are o mobilitate foarte bună. Nu știm încă suma exactă, dar eu mi-am dat seama ce se întâmplă acum cu impresarii. Când e un jucător mai valoros, ei te plimbă. Așa i-au făcut și lui Meme, cu Boutoutaou. De ce să-l ia acum? Lasă să-l mai plimb 2 săptămâni ca să cer suma pe care o vreau”, a declarat Gigi Becali la

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Omul de afaceri i-a dat dreptate lui Mihai Stoica

Gigi Becali este de părere că atunci când FCSB l-a cumpărat pe Aymen Boutoutaou. Strategia impresarilor i-a făcut pe bucureșteni să plătească mai mult decât era cazul, însă patronul a explicat că nu va mai face niciodată o asemenea greșeală. Totodată, el i-a dat dreptate fostului oficial de la FCSB în ceea ce privește transferul de jucători: „O escrocherie de te doare capul! Eu acum mi-am dat seama, de 3 zile. Nu știam că e așa. Unde sunt bani, există și multă escrocherie. În vorbire, în negociere. Adică te mint. Își urmăresc interesele mai mult decât pe ale jucătorului.

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O să fac și eu ca ei, o să mă fac că nu mă interesează. «Nu sunt dispus să plătesc suma asta, hai, la revedere!». Să-și dea seama că nu poate să ia 400.000 de euro comision. Decât să nu ia nimic, mai bine să ia 50.000. Altfel nu o scoți la cap cu ei. Eu iau mai mulți jucători și le fac contract 1 an + 3 ani. Nu mai iau jucători să-i țin. Vreau să fac selecție, curățenie. Eu îl acuzam pe Meme, când îmi spunea că e greu să aduci jucători: «Mihai, adu, adu, adu. Cum e foarte greu? Atunci cum aduce lumea?». Și acum mi-am dat seama că e foarte greu să aduci jucători”, a mai declarat Gigi Becali.