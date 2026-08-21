Sport

Gigi Becali s-a convins și îi pregătește un nou contract la FCSB. Mihai Stoica a confirmat: „Absolut!”

Se pregătește o nouă prelungire de contract la FCSB. Jucătorul i-a convins pe conducători, iar parafarea noii înțelegeri pare doar o chestiune de timp
Catalin Oprea
21.08.2026 | 11:46
Gigi Becali sa convins si ii pregateste un nou contract la FCSB Mihai Stoica a confirmat Absolut
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Cisotti, Crețu și Tănase, la meciul Farul - FCSB / Foto: Sport Pictures
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Juri Cisotti (33 de ani) are toate șansele să continue la FCSB și din vara viitoare, când ar trebui să-i expire înțelegerea cu fosta campioană a României. Italianul este foarte apreciat de șefii roș-albaștrilor și i se pregătește o prelungire de contract.

FCSB nu vrea să-l piardă pe Juri Cisotti

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a recunoscut că i se pregătește o propunere de prelungire lui Juri Cisotti, deoarece fotbalistul a demonstrat că-și merită pe deplin locul în echipa lui Marius Baciu.

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Mai are (n.r. – contract), dar bineînțeles că va primi ofertă de prelungire. Absolut”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport. În actualul sezon, Juri Cisotti a bifat șapte apariții în toate competițiile pentru FCSB și a reușit să ofere două pase decisive.

Juri Cisotti a ajuns la FCSB la începutul anului 2025, după ce Gigi Becali a plătit aproximativ 200.000 de euro pentru transferul său de la Oțelul Galați. Italianul s-a adaptat rapid la echipa pregătită de stafful lui FCSB și a reușit să demonstreze că investiția făcută de Gigi Becali a fost una inspirată.  Cisotti a fost utilizat pe mai multe poziții și a devenit o soluție importantă pentru formația roș-albastră.

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Cisotti nu a convins pe toată lumea

Există, însă, și specialiști care nu îl consideră pe Juri Cisotti un element determinant în jocul celor de la FCSB. Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a declarat că nu este deloc încântat de ceea ce jucătorul italian a arătat pe teren în ultimele partide.

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Mie nu-mi place ce joacă Cisotti în ultima vreme. A ratat o ocazie pe care n-o rata înainte. Mie nu-mi mai place de Cisotti, nu-mi mai sare în ochi”, a declarat Bogdan Cosmescu, la Prima Sport.

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De când a sosit la FCSB, Juri Cisotti a adunat 81 de meciuri, reușind să marcheze 13 goluri și să ofere 16 pase decisive. În acest moment, Cisotti are mai multe meciuri jucate în carieră doar pentru o singură echipă – Oțelul Galați: 97 de partide, cu 19 goluri și 9 pase decisive.

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